Zum dritten Mal in Folge gehen Hawefest, das erste Dorffest im Gräfensteiner Land, und Hawethon, eine private Marathonveranstaltung für einen sozialen Zweck, gemeinsam über die Bühne: am Wochenende, 9. und 10. Mai. Wie die Gemeinde als Hauptveranstalter und die Gruppe Hawethon informieren, beginnt der sportliche Teil mit gestaffelten Starts auf verschieden langen Strecken am Samstag in der Früh. Ab 12 Uhr gibt es auf dem Dorfplatz ein gemeinsames Mittagessen. Zieleinlauf für alle ist ab 14 Uhr, anschließend werden die Läufer geehrt. Das Hawefest steigt um 16 Uhr auf dem Dorfplatz mit Fassanstich und Blasmusik. Es schließt sich eine Partynight mit DJ Elias an.

Am Sonntag findet ein Familientag auf dem Gelände des Turnvereins statt. Ab 10 Uhr sind Kinderläufe zwischen 400 und 2000 Metern angesagt. Danach wird ein Spielfest für alle Generationen angeboten und um 12 Uhr gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Die Aktionen finden zugunsten des Vereins Glückstour statt, der sich für krebs- und schwersterkrankte Kinder einsetzt. Für Ortsbürgermeister Jens Dresen bietet das Hawefest die Möglichkeit, dass das ganze Dorf noch enger zusammenrückt: „Es ist ein echtes Gemeinschaftsprojekt von Ehrenamt, Tradition und sozialem Engagement.“ Anmeldungen auf www.raceresult.com oder per E-Mail an hawethon@web.de.