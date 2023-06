Wie wichtig ein Haushaltsplan ist, vor allem ein genehmigter Haushaltsplan, wird jetzt am Beispiel der Kreisstraße 62 über die Burger Höhe deutlich. Die wird nämlich nicht wie geplant saniert.

Eine Firma, die den Auftrag für die Sanierung der K62 bei Hornbach übernehmen möchte, gibt es, aber der Landkreis hat keinen genehmigten Haushaltsplan und darf deshalb den Auftrag nicht vergeben. Kein genehmigter Haushalt, „das bedeutet, wir haben keinen vorliegenden Zuwendungsbescheid“, erläuterte Landrätin Susanne Ganster im Kreisausschuss, der den Auftrag für die Straßensanierung vergeben sollte. 1,1 Millionen Euro hat der Kreis für diese Baumaßnahme im Haushalt stehen. Ohne Zuwendungsbescheid – 736.500 Euro sind beantragt – kann der Kreis den Auftrag finanziell nicht stemmen.

Der Haushalt wurde von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) nicht genehmigt, weil er defizitär ist. Eine Folge der Änderungen beim Kommunalen Finanzausgleich, die den Landkreis Südwestpfalz besonders hart treffen. Am Beispiel der K62 werden praktische Folgen nun sichtbar. Ohne finanzrechtlich gültige Grundlage, die der Haushaltsplan darstellt, ist zum Beispiel kein Straßenbau möglich.

Zustand der Straße ist katastrophal

Die K62 ist zwischen der Einmündung zur K9 in Richtung Zweibrücken – kurz nach dem Bickenaschbacherhof – und der Einmündung zur L478 bei Hornbach kaputt. Auf einer Länge von drei Kilometern ist die Straße durchgängig mit der Note fünf im Straßenzustandsbericht versehen. Das ist die schlechteste Note und bedeutet: Zustand katastrophal. Risse, Verdrückungen, Wasser, das in die unteren Schichten eindringt und damit für weitere Frostaufbrüche sorgt, sind Probleme, die diese Straße hat. Geplant ist, eine neue, mindestens 10,5 Zentimeter dicke, Tragschicht einzubauen sowie eine neue Asphaltschicht aufzubringen. In Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) wurde der Auftrag ausgeschrieben. Es gibt auch einen Bieter, der kann aber vorerst keinen Zuschlag erhalten. Die Straße bleibt vorerst wie sie ist: in einem sehr schlechten Zustand.