War die Angeklagte wirklich nur die Haushaltshilfe des Geschädigten? Wie ein Prozess vor dem Pirmasenser Amtsgericht für mehr Fragen als Antworten sorgte.

Eine Haushaltshilfe mit einer engen Beziehung zu einem 30 Jahre älteren, pflegebedürftigen Mann. Ihr Bruder, der die Firma des inzwischen verstorbenen Mannes übernahm. Und ein Netflix-Abo. Der Prozess gegen eine 39-jährige Frau, die sich am Dienstag vor dem Amtsgericht Pirmasens wegen gewerblicher Untreue in 16 Fällen verantworten musste, entwickelte sich im Verlauf der Verhandlung weit über den eigentlichen Tatvorwurf hinaus – und warf am Ende mehr Fragen auf, als er beantwortete.

Laut Anklage soll sich die Beschuldigte zwischen April 2020 und Oktober 2024 in 16 Fällen am Vermögen des inzwischen verstorbenen Mannes aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben bereichert haben. Konkret wird ihr vorgeworfen, Zahlungen vom Konto des Mannes veranlasst zu haben, die nicht ihm, sondern ihr selbst oder Dritten zugutekamen. Zudem habe sie Geldbeträge vom Konto des Mannes an sich oder andere überwiesen. Unter den fraglichen Ausgaben fanden sich neben mehreren Überweisungen auf das Konto der Angeklagten auch eine Amazon-Bestellung über knapp 800 Euro, diverse Handyverträge sowie ein Netflix-Abo.

Die Angeklagte war durch eine vom Geschädigten erteilte rechtskräftige Vollmacht befugt, dessen Konto zu verwalten, da dieser aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr dazu in der Lage war. Die Gesamtsumme der fraglichen Vorgänge wurde auf knapp 6000 Euro beziffert.

„Da war so eine enge Beziehung“

In einer von ihrem Verteidiger verlesenen Erklärung schilderte die Angeklagte ihren Werdegang und die Beziehung zu dem Geschädigten. Sie habe 2017 als Aushilfe in dessen Firma angefangen. 2019 habe ihr Bruder die Firma des Mannes übernommen, im selben Jahr habe sie eine rechtsgültige Vollmacht von ihm erhalten. „Da war so eine enge Beziehung“, beschrieb die Angeklagte das Verhältnis zu dem Mann. Eine sexuelle Beziehung habe es jedoch nie gegeben, erklärte sie. Nach einem Schlaganfall des Mannes im Jahr 2023 habe sie dessen Pflege organisiert, da er keinen Kontakt mehr zu seinen beiden Töchtern gehabt habe.

Die Verteidigung wies den Vorwurf der Untreue zurück. Die Bestellungen und Überweisungen seien im Sinne des Geschädigten getätigt worden.

„Er hat sie für sexuelle Handlungen bezahlt“

Eine andere Sicht auf die Beziehung schilderte eine der Töchter des Mannes, die als Zeugin im Prozess aussagte. Sie behauptete: „Er hat sie für sexuelle Handlungen bezahlt.“ Nach der Trennung von seiner Frau habe ihr Vater regelmäßig Beziehungen zu Frauen aus Osteuropa gehabt.

Letztlich habe dies in einer „Erpressung“ gemündet, so die Tochter. Sie und ihre Schwester hätten von der Angeklagten eine Nachricht erhalten, in der diese mitteilte, dass das Geld ihres Vaters nicht mehr für seine Pflege ausreiche. Entweder würde sie das Haus des Mannes erhalten, oder sie würde ihre Unterstützung einstellen. Daraufhin habe die Tochter die Behörden eingeschaltet: „Ich habe gemerkt, mein Vater wird ausgenommen.“

Der Bruder der Angeklagten hingegen wies die Behauptungen der Zeugin zurück. Er wisse nichts von einer sexuellen Beziehung. „Es war immer eine familiäre Beziehung“, erklärte er. Die Übernahme der Firma des Mannes sei zudem auf dessen ausdrücklichen Wunsch erfolgt.

„Es bleibt trotzdem ein Geschmäckle“

Im Hinblick auf den Vorwurf der 16 Fälle von Untreue konnte die Verteidigung einen Großteil der Vorwürfe mit Unterstützung der Angeklagten und ihres Bruders entkräften. Dennoch äußerte der Richter Zweifel: „Es bleibt trotzdem ein Geschmäckle“, sagte er und verwies auf die zahlreichen offenen Fragen, die der Prozess aufgeworfen habe.

Das Gericht stellte das Verfahren vorläufig ein. Wenn die Angeklagte 300 Euro an die Tafel Pirmasens bezahlt, wird es endgültig eingestellt.