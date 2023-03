Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem Überschuss von zwei Millionen Euro in vier Jahren hat die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land gut gewirtschaftet. Verbandsbürgermeisterin Silvia Seebach musste sich in der Ratssitzung am Mittwoch dennoch massive Kritik anhören, da vor allem die SPD-Fraktion an die Kommunen erinnerte, die lieber weniger Umlage gezahlt hätten, wenn die Überschüsse früher bekannt gewesen wären.

Für einen steuerzahlenden Bürger undenkbar, hat die Verbandsgemeinde erst jetzt die Abschlüsse für die Jahre 2013 bis 2016 vorgelegt. Verbandsbürgermeisterin