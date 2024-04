„Gemeinden haben nie genug Geld“, sagt Großsteinhausens Ortsbürgermeister Volker Schmitt. Sein Dorf ist finanziell gut aufgestellt, zudem seien größere Investitionen geplant.

Seit einigen Jahren geht es mit Blick auf die Finanzen in Großsteinhausen bergauf. Aus dem Entschuldungsfond ist die Gemeinde seit ein paar Jahren raus, der Haushalt ist ausgeglichen und auch Steuererhöhungen sind vorerst nicht geplant. Dafür aber Investitionen im Dorf, verrät Ortsbürgermeister Volker Schmitt. Der größte Batzen entfalle auf den Ausbau des Langgartenweges.

600.000 Euro wurden dafür veranschlagt, 360.000 Euro zahlen die Großsteinhausener über die Straßenbeiträge, den Rest muss die Gemeinde über Eigenmittel und Fördergelder beisteuern. 20.000 Euro sollen laut neuem Haushaltsplan in die Sanierung des Spielplatzes Ringstraße gesteckt werden, 10.000 Euro gehen für Reparaturen an Feldwegen drauf und weitere 10.000 Euro für allgemeine Ausbesserungsarbeiten an den Straßen im Dorf.