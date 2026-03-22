Die Einwohner werden weniger, die Kosten steigen. Eppenbrunn ist finanziell nicht auf Rosen gebettet, investiert aber dennoch. Nur ein Projekt muss warten.

Die Gemeinde wird voraussichtlich sowohl im Jahr 2026 als auch 2027 rote Zahlen schreiben. Das ist das Fazit der Haushaltssitzung am vergangenen Donnerstag, 19. März. Der Ergebnishaushalt schließt dieses Jahr mit einem Defizit von rund 83.000 Euro, für das kommende Jahr sind weitere 72.000 Euro Minus eingeplant. Zusammen ergibt das einen Fehlbetrag von 155.000 Euro. Investiert wird vor allem in förderfähige Maßnahmen. Auch der Finanzhaushalt weist ein negatives Ergebnis aus.

Größte Einnahmequelle ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der für dieses Jahr mit rund 611.000 Euro veranschlagt ist. Die Grundsteuer B soll rund 220.000 Euro einbringen. Dem gegenüber stehen insbesondere die Ausgaben für die Kreisumlage mit rund 700.000 Euro und die Verbandsgemeindeumlage mit 488.000 Euro.

DGH-Anbau vorerst auf Eis

Die Bevölkerungszahl sinkt. Im Juni 2025 lebten 1272 Menschen mit Hauptwohnsitz in Eppenbrunn, 2015 waren es 1347. Zudem steigt der Altersdurchschnitt; die größte Gruppe bilden Bürgerinnen und Bürger zwischen 50 und 70 Jahren. „Die Einwohnerzahl wird bei der Auszahlung von Förderungen herangezogen“, betonte Kämmerer Daniel Goedel. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 1303 Euro.

Bei den Investitionen stehen in den nächsten Jahren der Ausbau der Friedhofstraße und der Flurstraße an. Die Flurstraße ist mit 315.000 Euro, die Friedhofstraße mit rund 640.000 Euro kalkuliert. Zudem sind Anschaffungen für das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) vorgesehen: eine Gastro-Spülmaschine für 4000 Euro, ergänzende Bestuhlung für den Innenbereich für 15.000 Euro sowie ein Schrank für 5000 Euro.

Doppelhaushalt einstimmig beschlossen

Größter Diskussionspunkt war ein geplanter Wintergarten als Anbau an das Dorfgemeinschaftshaus. Ursprünglich war die Maßnahme für 2027 mit 300.000 Euro eingeplant, wird nun aber zurückgestellt. „Aber wir verlieren den Anbau nicht aus den Augen“, sagte Ortsbürgermeister Tom Heinemann. SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Pein zeigte sich überrascht über die Streichung aus dem Doppelhaushalt und beantragte eine Sitzungsunterbrechung, die letztlich auch gewährt wurde. Der Anbau wurde geplant, da die bestehenden Räume bei Veranstaltungen oft nicht ausreichen – er soll Kapazitäten erweitern und die Nutzung des Gebäudes flexibler machen. „Der Haushalt ist auf Kante genäht. Ich finde es wichtig und richtig, den Anbau herauszunehmen“, so Pein später. Er mahnte an, mit dem Geld der Bürger verantwortlich umzugehen und Investitionen auf ihre Sinnhaftigkeit zu prüfen.

CDU-Fraktionsvorsitzender Ralf Oestreicher sagte: „Wir beschließen mit neuen Schulden Maßnahmen, die unumgänglich sind.“ Das Dorf lebe jedoch vom Miteinander und vom Ehrenamt, das sich in keinem Haushalt abbilde. Als Beispiele nannte er das Seniorencafé, den geplanten Kinder-Erlebnisweg, die Realisierung des Tante-Enso-Ladens und weitere Projekte. Sein Fazit: „Ehrenamt ist eine Herzensleistung.“ Am Ende stimmten alle Ratsmitglieder dem Doppelhaushalt zu.