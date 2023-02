Die Gemeinde Schweix steht finanziell besser als in den Vorjahren da. Der Gemeinderat verabschiedete daraufhin den Doppelhaushaltes 2023/2024 einstimmig.

Bei der Gegenüberstellung der Erträge mit den Aufwendungen gab es für das vergangene Jahr einen Finanzmittelüberschuss von rund 60.000 Euro. Nach den Berechnungen von Finanzsachbearbeiter Daniel Goedel werden sich die Überschüsse bis 2026 jährlich auf zwischen 85.000 Euro und 93.000 Euro belaufen. Auffällig dabei ist, dass für keines der vier Jahre Gewerbesteuereinnahmen veranschlagt sind und sich trotz Anhebung der Grundsteuer A auf 345 Prozent keine über 1000 Euro liegenden Einnahmen erzielen lassen.

Im Ergebnishaushalt ist in diesem Jahr ein Fehlbetrag von 10.415 Euro und im kommenden Jahr von 12.470 Euro eingeplant. Im Vergleich zur jüngeren Vergangenheit sei dies eine deutliche Verbesserung. Für Unterhaltungsmaßnahmen im Gehwege- und Fahrbahnbereich an verschiedenen Gemeindestraßen wird das meiste Geld aufgebracht. Dagegen sind an den öffentlichen Gebäuden keine größeren Maßnahmen nötig. Der geplante Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt ist in diesem Jahr mit einem Minus von 360 Euro und 2024 mit einem Plus von 2415 Euro veranschlagt. Geplant ist eine Erhöhung der Kassenkredite. In beiden Jahren beläuft er sich auf insgesamt 7300 Euro. Derzeit betragen die Darlehensschulden der Ortsgemeinde rund 20.000 Euro, die Kassenkredite bei der Verbandsgemeindekasse auf rund 250.000 Euro.

Rasentraktor soll her

Investitionen sind für beide Jahre nur in zwei Bereichen vorgesehen. Sie belaufen sich auf insgesamt 9 000 Euro. Die Ortsgemeinde hat derzeit einen geringfügig Beschäftigten mit 35 Stunden im Monat für die Arbeiten des Bauhofes, so dass Arbeitsstunden nur begrenzt zur Verfügung stehen. Um laut den Worten von Ortsbürgermeister Marco Maas eine Arbeitserleichterung und eine Arbeitszeitersparnis zu erreichen, soll für die größeren Grünflächen ein Rasentraktor angeschafft werden. Hinzu kommt, dass sich der Sportverein Schweix aufgelöst hat, sich in der Liquidation befindet und damit die Pflege des Grundstückes inklusive Rasenplatz an die Ortsgemeinde fällt. Für dessen Kauf sind 5000 Euro vorgesehen. Pro Jahr sind zudem 2000 Euro für Grundstücksankäufe eingeplant, da laut Maas durch die Grundsteuerreform verschiedene Grundstücke schenkungsweise oder zu einem symbolischen Preis von einem Euro der Ortsgemeinde zum Kauf angeboten werden. Damit sollen Notar- und Grundbuchkosten abgedeckt werden.

Wenig erfreulich sei dagegen die Altersstruktur der Einwohnerschaft und ihre Zahl. Rund zwei Drittel der zum 30. Juni 2022 noch 289 zählenden Einwohner ist 50 Jahre und älter. Innerhalb von zehn Jahren sank die Zahl der Einwohner von 354 um 65 Personen.

Zur Verbesserung der Gemeindefinanzen trugen zwei Familien und der VdK-Ortsverein Schweix bei. Durch Eigeninitiative kam es im vergangenen Advent zu verschiedenen Adventsfenstern. Dabei erzielten die Eheleute Gerdi und Andreas Lenker zusammen mit dem VdK-Ortsverein einen Gewinn von 165 Euro. Einstimmig nahm der Rat die zweckgebundene Geldspende für den Kinderspielplatz oder den Friedhof an. Die Adventsfensteraktion der Eheleute Kathrin und Markus Müller ergab sogar einen Spendenbetrag von 410 Euro. Diese Spende nahm der Rat ebenfalls einstimmig an und ist zweckgebunden für den Kinderspielplatz.