Insgesamt 100.000 Euro muss Fischbach einsparen. Eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer kommt für Bürgermeister David Leidner nicht infrage.

Der Fischbacher Ortsgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Kenntnisnahme zur Verwendung des Regionalbudgets verweigert. „Die Räte sind nicht mit allem einverstanden, wofür das Geld ausgegeben wird, und haben deshalb die Kenntnisnahme abgelehnt“, informiert Bürgermeister David Leidner auf Nachfrage. Beim Regionalbudget geht es um ein Sondervermögen des Bundes, von dem die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland 7,86 Millionen Euro erhält. Finanziert werden können damit nur Maßnahmen über 250.000 Euro und auch nur in vorgegebenen Schwerpunktbereichen. Der Verbandsgemeinderat hat beschlossen, dass das Geld für Feuerwehren, Wärmeinseln und Hochwasserschutz genutzt wird.

Unter anderem sind 1,5 Millionen Euro für Neubauten oder Fahrzeuge vorgesehen. Ganze drei Millionen Euro sind zudem für die Sanierung kommunaler Gebäudeinfrastruktur reserviert sind. Im Dahner Felsenland heißt das konkret, dass das Geld in den Sitz der VG-Verwaltung in Dahn fließen soll.

Kein Mitspracherecht

Vor allem diese drei Millionen Euro sind den Fischbacher Ratsmitgliedern sauer aufgestoßen. Zustimmen oder ablehnen konnte der Rat hier nicht – die Maßnahmen wurden bereits durch den Verbandsgemeinderat beschlossen.

Bei der Haushaltskonsolidierung ging es für den Rat ans Eingemachte. „Wir haben tatsächlich auch Beträge im Kleinbereich über 500 Euro gestrichen“, sagt der Bürgermeister. So wurden beispielsweise die Mittel für den Seniorentag komplett aus dem Haushalt rausgenommen. Dieser wird inzwischen nur noch über Spenden finanziert. Der Verkauf eines Grundstücks im Gewerbepark brachte 23.000 Euro ein. Der neu eingeführte Gästebeitrag wird mit 20.000 Euro veranschlagt.

„So kann man Betriebe kaputtmachen“

Insgesamt muss die Gemeinde 100.000 Euro einsparen. Die VG-Verwaltung hatte hierzu eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer vorgeschlagen. Diese hat Bürgermeister Leidner abgelehnt – mit Verweis darauf, dass die Bürger bereits genug zur Kasse gebeten werden. „Hätten wir die Gewerbesteuer nach den Vorschlägen der Verwaltung erhöht, hätte es Firmen gegeben, die das Zehnfache an Beiträgen hätten zahlen müssen. So kann man die Betriebe, die noch da sind, auch kaputtmachen“, ist Leidner überzeugt.

Erhöht habe man die Zweitwohnsitzsteuer: von 3,50 Euro pro Quadratmeter auf fünf Euro. „Wir gehen mit Einsparungen von 70.000 Euro ins Rennen und haben im vergangenen Jahr 20.000 Euro besser abgeschnitten als geplant. Ich hoffe, dass das so genehmigt wird“, sagt der Bürgermeister.