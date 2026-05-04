Die Kommunalaufsicht hat den Haushalt der Ortsgemeinde Schönau für 2026 und 2027 genehmigt. „Dank der Einführung des Gästebeitrags und viel ehrenamtlichem Engagement konnten wir eine Erhöhung der Hebesätze diesmal noch abwenden“, sagte Ortsbürgermeister Frank Metzke auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Möglicherweise sei eine Erhöhung aber im Jahr 2028 nicht mehr zu vermeiden. Auch das Friedhofswesen steht auf dem Prüfstand. Doch vor einer Gebührenerhöhung will sich der Rat vor Ort treffen und überlegen, wo es Einsparpotenzial gibt.