Wer im Ortskern von Rieschweiler oder Höhmühlbach ein Haus besitzt, kann womöglich mit Vergünstigungen bei einer Sanierung rechnen.

In Rieschweiler-Mühlbach werden in beiden Ortsteilen so genannte Sanierungsgebiete ausgewiesen. Wer in den kommenden 15 Jahren ein Haus in einem der beiden Gebiete ein Haus umbauen oder sanieren möchte, kann dafür Zuschüsse beantragen und mit steuerlichen Vergünstigungen rechnen. Die Voraussetzungen dafür hat die Ortsgemeinde vergangene Woche geschaffen. Mit einer Gegenstimme wurden die beiden Gebiete beschlossen, rund 30.000 Euro gibt die Ortsgemeinde dafür aus. Das Geld fließt ans Planungsbüro Wolf aus Kaiserslautern, das auf die Sanierung von Ortskernen spezialisiert ist, die Gebiete untersucht und ausweist und in den kommenden Jahren Bauherren auch beraten wird.

„Wir können mal was für die Menschen tun, die Grundsteuer bezahlen“, hatte Ortsbürgermeister Peter Roschy (SPD) vor der Entscheidung für ein positives Votum geworben. Er hatte auch mit den Ortsbürgermeistern von Großsteinhausen und Maßweiler gesprochen – in den beiden Dörfern sind bereits Sanierungsgebiete ausgewiesen. Sowohl Volker Schmitt (Großsteinhausen) als auch Maßweilers Bürgermeister Herbert Semmet hätten positive Erfahrungen gemacht, sagte Roschy, in beiden Gemeinde liefen jährlich „so drei bis vier“ Projekte im Rahmen der Sanierungsgebiete.

Diese Straßen sollen dazugehören

In der Praxis läuft das Verfahren dann etwa so: Wer ein altes Haus im Ort im Sanierungsgebiet kauft und es sanieren möchte, sollte sich beim Planungsbüro beraten lassen. Die Sanierungsgebiete werden grob die ältesten Teile von Rieschweiler und Höhmühlbach umfassen, berichtete Roschy im Nachgang der Sitzung der RHEINPFALZ: in Höhmühlbach Teile der Pirmasenser Straße und angrenzende Straßen, in Rieschweiler grob die Mühltal-, die Haupt-, Bahnhof- und Friedhofstraße. Genau seien die Gebiete aber noch nicht festgelegt, die Untersuchungen laufen. „Da ist noch nichts in Stein gemeißelt“, so Roschy.

Im Anschluss sei dann, so Roschy, mit Steuervergünstigungen für die Bauherren zu rechnen. Reiner Peschel (SPD) wollte wissen, ob für die Umbauprojekte auch Fördergeld beantragt werden kann, was Roschy bejahte. Der Ortschef stellte zudem in den Raum, dass sich die Ortsgemeinde selbst auch Gedanken machen kann, wie die Projekte unterstützt werden können. So habe er erfahren, dass in Maßweiler die Beratungen der Bauherren mit 150 Euro gefördert werden. „Das ist nur ein Beispiel“, sagte Roschy.