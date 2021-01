„Ich habe immer gesagt, dass ich das mindestens bis zu meinem 70. Geburtstag mache, und wenn es mir weiter Spaß macht, auch länger“, sagt Allgemeinmediziner Leonhard Laschet, der im Martinshöher Rathaus seine Praxis betreibt und dies noch mindestens fünf Jahre weiter tun will.

Unser Bericht über die Zukunft des Rathauses, das unter Umständen verkauft werden soll, hatte zur Verunsicherung seiner Patienten geführt. „Ich bin auch weiterhin auf der Suche nach Nachwuchs, um eine Fortführung der Praxis zu gewährleisten“, betonte Laschet im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Der Arzt, der im Herbst 65. Geburtstag feierte, will mindestens noch fünf Jahre in Martinshöhe praktizieren. „Ich habe die ganze Zeit in meine Praxis investiert, habe immer wieder neue Technik angeschafft. Im vergangenen Jahr habe ich ein Ultraschallgerät gekauft. Das macht man ja nicht, wenn man aufhören will“, ergänzte er. Im Dorf hat das Praxisteam jetzt Aushänge verteilt.

„Die Patientenzahlen sind in den letzten Jahren konstant geblieben“, berichtete Laschet und verwies auf die langfristige Perspektive der Praxis. „Ich bin gewillt, dafür zu sorgen, dass es hier einen geeigneten Nachfolger gibt“, ergänzte er. Das sei angesichts des Medizinermangels auf dem Land kein leichtes Unterfangen. Junge Ärzte, die frisch von der Universität kommen, müssen erst eine Facharztausbildung als Assistenzarzt in der Allgemeinmedizin absolvieren, die fünf oder sechs Jahre dauert. Erst dann können sie als Hausarzt tätig werden.