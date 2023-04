Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gemeinschaftspraxis Stein aus Rodalben bietet am Sonntag, 5. Dezember, eine Sonderimpfaktion in der Riedelberger Tischtennishalle an. Die RHEINPFALZ hat mit Hausarzt Georg Stein gesprochen und beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wann und wo wird geimpft?

Die Sonderimpfaktion der Gemeinschaftspraxis Stein beginnt am Sonntag, 5. Dezember, um 17.30 Uhr in der Tischtennishalle, Hauptstraße 60, in Riedelberg. Die Aktion ist bis