Ende Dezember wurde ein Mitarbeiter des Haus Moosalb positiv auf Covid -19 getestet. Es folgten weitere positive Befunde, auch bei den Bewohnern. Aber die Einrichtung der GHG Pfalzblick im ASB GmbH (ASB), in der Menschen mit geistiger, psychischer oder mehrfacher Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten betreut werden, ist bisher gut durch diese Krisenzeit gekommen Zu diesem Erfolg trug unter anderem ein Wabensystem bei.

Es ist eine Dauer-Herausforderung, sind sich Einrichtungsleiterin Tanita Müller, Thomas Engel, der Bereichsleiter der stationären Betreuung, und Beate Albrecht, die Leiterin der Tagesbetreuung, einig mit Blick auf Corona und den Alltag in der Einrichtung. Man könne viel tun, „aber eine hundertprozentige Sicherheit, dass es nicht zu Infektionen kommt, gibt es nicht“, stimmen sie mit GhG-Geschäftsführer Ulli Braun überein. Auch im Haus Moosalb erkrankten Bewohner, aber keiner von ihnen schwer. Dass man bislang so gut durchgekommen sei, „hat viel mit dem unglaublichen Engagement unserer Mitarbeiter zu tun“, unterstreicht der Geschäftsführer. Und mit einem Hygienekonzept, das seit März 2020 sehr konsequent verfolgt werde.

Tests mit Hilfe von Ehrenamtlichen

Die Testungen haben am 21. Dezember begonnen. „Wir selbst könnten die gar nicht leisten“, sagt Braun. Vorgenommen werden sie von der Schnelleingreifgruppe des ASB (SEG). „Ohne die, und das sind Ehrenamtler, hätte das nicht funktioniert“, lobt Braun. Die Zusammenarbeit habe hervorragend geklappt, funktioniere reibungslos, obwohl man sich vorher nicht gekannt habe. „Dieses System der Testungen mit mobilen Teams wurde landesweit übernommen“, berichtet der Geschäftsführer.

„Extrem belastend“

„Für die Mitarbeiter war das extrem belastend“, schildert Thomas Engel den Arbeitsalltag auf einer betroffenen Station. In seiner Gruppe waren alle neun Bewohner positiv getestet. Das Team wurde für die Dauer der Isolation inklusive Küchenpersonal genau festgelegt. Wechsel nicht erlaubt. In voller Schutzmontur arbeiten, mit rutschigen Füßlingen über den Schuhen, ohnehin schon anstrengend, „wird zum Beispiel bei der Körperpflege, wenn dann noch der Wasserdampf dazukommt, zu einer extremen Herausforderung“, nennt er ein Beispiel.

Auch psychisch sei die Situation für die Mitarbeiter belastend. „Natürlich achtet man auf jedes Signal, auf jedes Anzeichen einer Infektion. Man neigt dazu etwas zu überinterpretieren, spürt jedes Kratzen im Hals“, sagt er. Und nach jedem Test, „bibbert man während der zehnminütigen Wartezeit, wie das Ergebnis ist“, räumt er ein. Man nehme die Arbeit in dieser Zeit komplett mit nach Hause, denke ständig daran.

Die Mitarbeiter waren da

Trotzdem, und das schätzen Braun und das Team vom Haus Moosalb enorm, „haben sich die Mitarbeiter aus unserer Tagesbetreuung, die derzeit geschlossen ist, sofort bereit erklärt, in den Gruppendienst zu wechseln, haben sich Mitarbeiter aus anderen Einrichtungen sofort bereit erklärt, hier bei uns zu helfen, als mehrere Mitarbeiter ausfielen“. Und das vor dem Hintergrund, dass sie wussten, dass sie in einer Corona-Gruppe arbeiten werden, dass ein Ansteckungsrisiko besteht. Auch für ihre Angehörigen, ihre Familien. Trotz bestehender Ängste sei sofort geholfen worden, „sonst hätten wir das hier nicht leisten können“, sagt Tanita Müller.

Der erste Positiv-Test war ein Schock

Die Angst, dass das Virus in die Einrichtung komme, sei immer da gewesen. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Bewohner im Alter von 18 bis 74 Jahren, von denen zwei Drittel älter als 50 Jahre sind, zu den Hochrisikogruppen gehören. Als der erste Positiv-Test vermeldet wurde, „war das schon ein Schock, obwohl man immer damit gerechnet hatte“, bekennt Beate Albrecht. Es sei schlicht real geworden.

Am 21. Dezember hatten die Testungen begonnen. Am 30. Dezember zeigte der Test – die SEG macht diese weitgehend durch das Fenster, um Kontakte so gering wie möglich zu halten – bei einem Mitarbeiter das Ergebnis „positiv“. Für ihn ging es mit diesem Schnelltest-Ergebnis zu einem sogenannten PCR-Test, bei dem laborgestützt genauer untersucht wird. Am 4. Januar standen erneute Testungen an. Die Bewohner der Gruppe eins waren alle negativ. „Aber wir hatten einfach kein gutes Gefühl“, schildert Müller die Situation. Am 5. Januar wurde der Positivtest des Mitarbeiters bestätigt. Die Bewohner wurden wieder getestet und „jetzt waren die Bewohner der Gruppe eins positiv“.

Es folgte eine zweite Gruppe, die positiv getestet wurde. In dieser intensiven Phase seien die Kollegen des SEG enorm wichtig gewesen, weil die Zahl der Testungen pro Woche erhöht wurden. Konsequentes Testen, sind sich alle einig, ist ein Schlüssel zum Erfolg, um die Lage gut meistern zu können. Die Testbereitschaft der Mitarbeiter war gegeben.

Mitarbeiter und Bewohner in einer Wabe

Es folgte die Information des Gesundheitsamtes, die sofortige Isolierung der Gruppe. „Wir sprechen von einem Wabensystem, versuchen Bewohner und Mitarbeiter in einer Wabe zu belassen“, erläutert Braun. Es wurden Umkleideräume geschaffen, als Schleuse, um die Mitarbeiter bestmöglich zu schützen und die Bewohner bestmöglich versorgen zu können. Die Küche wurde geschlossen, Essen geliefert und auf den Stationen zubereitet. Die Hauswirtschaftsmitarbeiter gehörten fest zum isolierten Team, das erweitert werden musste, weil der Nachtdienst verstärkt werden musste. Als es zwei isolierte Gruppen gab, „haben wir drei Nachtdienste gebraucht, zwei davon festen Teams zugeordnet“, erläutert Engel. Personell sei das eine enorme Herausforderung gewesen, und ohne den Einsatz der Mitarbeiter wäre das nicht leistbar gewesen. Aber all das habe gegriffen. „Alle Positivtests der Mitarbeiter, die teils schwerer krank waren, während unsere Bewohner allesamt sehr gut durchkamen, rührten aus der Zeit vor der Isolation“, unterstreicht Müller.

Für Engel, der sich selbst nicht infizierte, ist wichtig, dass man die Schutzmaßnahmen konsequent umgesetzt hat. Maske tragen, in allen Situationen im Heim, ist für ihn zum Beispiel ein ganz wichtiger Baustein.

Im Januar, nachdem die Zahl der Positivtestungen stieg, „war unser Hauptaugenmerk, die Bewohner so gut wie möglich durch die Situation zu bringen“, unterstreicht Tanita Müller. Pflege stand da klar im Vordergrund, Betreuung stand zurück. „Das können wir jetzt wieder nachholen“, sind sich Müller und Albrecht einig.

Viele Bewohner verstehen die Lage nicht

Darauf freuen sich die Bewohner. Für die sei die Situation insgesamt „sehr schwierig“, bestätigen die Einrichtungsmitarbeiter. Die meisten verstünden nicht, um was geht, könnten sich das nicht vorstellen, „und es ist ihnen auch nicht zu erklären“, sagt Thomas Engel. Es sei für manche schwierig mit den Masken, „die toleriert nicht jeder Bewohner“, berichtet er. Als die Isolation notwendig wurde, sei es für viele schwierig gewesen, dass sie die Gruppe nicht verlassen durften. Gerade in den ersten zwei, drei Tagen der Isolation habe das auch zu Konflikten geführt, „weil sie es nicht verstanden haben“, sagt Engel.

Bis zum 25. Januar war die Einrichtung komplett geschlossen. Die Bewohner der beiden covid-freien Stationen durften immerhin das Außengelände nutzen. Insgesamt hätten es die Bewohner aber besser weggesteckt, als zunächst befürchtet. Dass sie jetzt wieder spazieren oder einkaufen gehen können, „tut ihnen gut“, sagt Tanita Müller. „Das nimmt Spannungen“, ergänzt Albrecht.

Eine Hoffnung ist auch in der Einrichtung mit den Impfungen gegen das Virus verbunden. Derzeit sei signalisiert, dass in der Einrichtung im März mit den Impfungen begonnen werden soll.