Unter dem neuen Betreiber Helmut Frickel hat am Donnerstagabend das Restaurant Haus Hofenfels im Vereinsheim der VT Niederauerbach wiedereröffnet.

Täglich von 12 bis 21 Uhr bietet Küchenchef Stanislav Borodovskiy mit seinem neunköpfigen Team neben deutscher Hausmannskost – etwa Schnitzel und Fleischpfannen – auch Pizza, Burger und Salate, vor allem aber Gerichte mit Meeresfrüchten, Fisch, Muscheln und Garnelen an. Vieles mit einem osteuropäischen Touch. Der 38-Jährige stammt wie seine drei Beiköche aus der Ukraine, ist vorm Krieg in seiner Heimatstadt Charkiv geflohen und will sich in Zweibrücken eine neue Existenz aufbauen. Erste Station in Deutschland war ein Club-Restaurant am Niederrhein.

Pächter Helmut Frickel hat nach eigenen Angaben 100.000 Euro in die Modernisierung und die Ausstattung des ein Jahr leerstehenden Restaurants investiert. Unter anderem wurden alle Stühle ausgetauscht, neue Herde und Öfen angeschafft und im Gastraum optische Akzente gesetzt. Neben den 100 Plätzen im Restaurant sollen im Sommer weitere in der Außengastronomie entstehen. Auf einem Grill sollen sich dort dann regelmäßig Spanferkel drehen. Auch Themenwochen, etwa mit Sushi oder osteuropäischen Spezialitäten, seien geplant.