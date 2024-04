Bereits vergangenes Jahr gab es im Dahner Stadtrat einen Grundsatzbeschluss zur Sanierung des Dahner Haus des Gastes. In der jüngsten Ratssitzung sollten die nächsten Maßnahmen auf den Weg gebracht werden; jedoch konnte man sich nicht auf eine Reihenfolge einigen. Das hat Folgen.

Der dritte Stadtbeigeordnete Bernd Koch, der für das Haus des Gastes zuständig ist, ließ von einer Fachfirma Möglichkeiten der Sanierung aufzeigen. So erfuhren die Ratsmitglieder, dass eine energetische Sanierung vor allem über neue und besser isolierte Fenster laufen müsse, da beim restlichen Sandsteinbau kaum Möglichkeiten bestünden. Eine Photovoltaik-Anlage könnte im Bereich des Flachdaches entstehen. Dringende Maßnahmen seien die Sanierung der Toilettenanlagen und der undichten Regenrinnen. Bei der Maßnahme an den Toiletten sei auch eine Kanalüberprüfung notwendig. Für den Pächter sei eine kleinere WC-Anlage im Obergeschoss günstiger als die bisher genutzte große Anlage im Keller. Solch eine kleinere Anlage könnte im Bereich des bisherigen Behinderten-WCs entstehen. Auch an W-Lan soll gedacht werden und die Neugestaltung der Beleuchtung war ein Thema. Im Anschluss an die Vorstellung entwickelte sich eine lebhafte Diskussion über die Priorisierung der Maßnahmen; jedoch ohne Ergebnis. Die Entscheidung wurde schließlich erneut vertagt.