Am Dahner Haus des Gastes wird ein Regiomat aufgebaut, ein Verkaufsautomat mit Kühlung, aus dem eine Vielzahl an Produkten verkauft wird. So kommen regionale Produkte vom Erzeuger ohne Zwischenhandel zu den Kunden. Die Pächter vom Haus des Gastes leasen und betreuen den Automaten. Über die Gaststätte versorgen sie ihn mit Strom. In dem Automaten sollen von den Pächtern zubereitete Speisen angeboten werden, sowie beispielsweise Honig von örtlichen Imkern. Der Stadtrat hat die Neuerung vergangene Woche beschlossen. Sofern kommende Woche die Innengastronomie öffnen kann, ist das Haus des Gastes startklar.