Vom Haus des Gastes, dem Veranstaltungszentrum im Dorf, sind nur noch zwei Haufen Bauschutt übrig. Wie geht es dort nun weiter?

Das Unternehmen HMB Abbruch- und Erdbau aus Dunzweiler hat Mitte Oktober mit dem Rückbau und den Abbrucharbeiten begonnen, die nun fast beendet sind. Wie Bauleiter Markus Fisch informiert, sollen bis Ende November alle Arbeiten im Zusammenhang mit dem Abriss beendet sein. „Inzwischen ist auch die Bodenplatte weitestgehend entfernt“, so Fisch im RHEINPFALZ-Gespräch.

Abrissgut kann wieder verwendet werden

Im ersten Schritt sei das komplette Gebäude entkernt und in die verschiedenen Fraktionen wie Holz, Glas, Teppich und anderen Fremdstoffen getrennt worden. „Alle künstlichen Mineralfasern sind fachgerecht ausgebaut und entsorgt worden“, so Fisch weiter. Der größte Teil des Abrissgutes, Fisch spricht von etwa 95 Prozent, könne vor Ort wieder verwendet werden und diene nun als Untergrund für das entstehende Gemeinbedarfszentrum. Aus seiner Sicht ein Pluspunkt: Das Recyceln spart der Gemeinde Kosten und das Abrissunternehmen muss keinen Aufwand betreiben, rund 70 Tonnen Bauschutt auf Deponien zu fahren. Daneben profitiert auch die Umwelt, wenn Materialien wiederverwendet werden können. Und es ist laut Fisch als ein wichtiger Beitrag für nachhaltige Ressourcenwirtschaft zu sehen.

Als nächstes rückt eine sogenannte mobile Brechanlage an, die das bereitliegende Material verarbeitet. Bei dem Brechvorgang wird Eisen von Beton getrennt. Die Arbeiten dauern nur wenige Tage und beginnen im Laufe der Woche. Fisch hofft, dass es bedingt durch die Beschränkungen und den Teil-Lockdown bei der Pandemiebekämpfung zu keinen nennenswerten Verzögerungen kommt. „Auszuschließen ist das aber nicht“, merkt er an.

Baubeginn für neues Gemeindezentrum offen

Ortsbürgermeister Andreas Pein zeigt sich erfreut darüber, dass die Arbeiten jetzt problemlos laufen, nachdem das bei einer ersten Ausschreibung beauftragte Unternehmen einen „nicht akzeptable Nachtrag“ geltend gemacht hat. Das führte dazu, dass eine erneute Ausschreibung vorgenommen werden musste und jetzt das HMB Abbruch- und Erdbau beauftragt wurde. Wann Baubeginn für das neue Gemeindezentrum sein wird, steht noch in den Sternen. „Mit dem Neubau kann noch nicht begonnen werden, da die Kreisverwaltung noch nicht über den gestellten Bauantrag entschieden hat“, so Pein.

Den Abriss beschloss der Rat bereits im Oktober 2018: Damals votierte der Rat bei einer Gegenstimme unter Ortsbürgermeister Thomas Iraschko den Planungen des Architekten Volker Wilhelm für ein „Gemeinbedarfszentrum“ zu. Die Kosten wurden seinerzeit mit 920.000 Euro kalkuliert, inklusive dem Abriss des Haus des Gastes. Eine Sanierung des bestehenden und maroden Haus des Gastes wurde angesichts von zu erwartenden Kosten in Höhe von mehr als 700.000 Euro als unwirtschaftlich angesehen.

Kleiner dimensioniert als das alte Gebäude

Das neue Gebäude ist mit rund 90 Quadratmetern Fläche deutlich kleiner dimensioniert als das Haus des Gastes. Es soll für Ratssitzungen, Veranstaltungen von Vereinen, Seniorennachmittage genutzt werden. Es enthält eine Bibliothek, einen barrierefreien Eingang, behindertengerechte Toiletten mit Anbindung an den Kiosk und ein Bürgermeisterdienstzimmer. Das rund acht Meter hohe Gebäude erhält ein Satteldach mit 40 Prozent Dachneigung. Wie Architekt Wilhelm erläutert, ist hierin der 92 Quadratmeter große Mehrzweckraum untergebracht. Im Eingangsbereich in offener Bauweise integriert ist die Bücherei, zum Kiosk hin wird eine Toilette eingerichtet und auch die Freifläche zum Kiosk soll ans Gebäude integriert werden mit einer Überdachung. Außerdem werden ein kleiner Abstellraum und eine Küche in Flachdachbauweise integriert.