Die Großpraxis Toni Persard, Kathrin Persard, Doris Lindner und Nicole Hartmann ging mit dem Impfangebot am 29. April im Bürgerhaus einen neuen Weg. Rund angemeldete 150 Patienten wurden dort mit Biontech geimpft. Die Zweitimpfung, auch mit Biontech, findet am 10. Juni ebenfalls im Bürgerhaus statt. Die Gemeinde stellt das Gebäude dafür erneut kostenlos zur Verfügung. Geimpft werden nicht nur Patienten der Praxis, allerdings ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Alle Impfdosen seien beim ersten Mal aufgebraucht worden, sagt Toni Persard auf Nachfrage. Eine Warteliste von 1000 Personen liege vor.

Was den Praxisgründer nun allerdings umtreibt, ist die Unsicherheit darüber, wie viel Impfstoff für weitere Erstimpfungen zugeteilt wird. Die Bestellung sei am Dienstag wieder rausgegangen. Die Praxis bekomme zwölf Dosen Biontech und 20 Dosen Astrazeneca. Am kommenden Donnerstag stehen diese Vakzine dann für zwölf Erst-Impfungen mit Biontech und 20 mit Astrazeneca zur Verfügung. Seit Astrazeneca eine Freigabe erhielt, stehe dieser Impfstoff nicht mehr in größeren Mengen zur Verfügung, sagt Persard. Viele Jüngere seien aber impfwillig, um in den Genuss der Vorteile für Geimpfte zu kommen.

Neben den Impfungen im Bürgerhaus wird weiterhin in der Praxis und bei Patienten daheim geimpft. Die Praxis in Münchweiler versuche, die Priorisierung einzuhalten, sagt der Arzt. Wenn ein Impftermin abgesagt wird, greife man auf die Warteliste zurück.