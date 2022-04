Gute Nachrichten für die Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen: Ende 2022 plant der Landesbetrieb Mobilität (LBM), die Straßenbauarbeiten in der Hauptstraße auszuschreiben. Im Frühjahr 2023 soll die Straße saniert werden. Zur Freude der Ortsgemeinde wurde die geplante Ausbaustrecke verlängert. Bis zur Einmündung in die Zweibrücker Straße wird die Hauptstraße saniert.

Die Ausbaustrecke ist 210 Meter länger, als ursprünglich vorgesehen. Geplant war ein Ausbau von Beginn der Hauptstraße im Bereich des Dorfgemeinschaftshauses. Die Ausbaumaßnahme sollte kurz nach der protestantischen Kirche enden. Dort endet auch die Zone der städtebaulichen Förderung. Thaleischweiler-Fröschen wird derzeit im Rahmen des Förderprogrammes „Kleine Städte – Ländliche Zentren“ fit für die Zukunft gemacht.

Der Ausbau der Hauptstraße ist wichtiger Teil der laufenden städtebaulichen Sanierung des Ortes. Die hatte mit dem Abriss des früheren Rundeckes und dem Bau der Spielscheune begonnen. Das Dorfgemeinschaftshaus ist saniert, am Platz der Generationen wird fleißig gearbeitet und das Material um den Eingangsbereich, den Aufenthaltsplatz zwischen Dorfgemeinschaftshaus und Spielscheune zu gestalten, ist bereits geliefert.

Ausbau bis Zweibrücker Straße

Bei einer Besprechung mit dem Landesbetrieb Mobilität, „haben wir thematisiert, dass es sinnvoll wäre, nicht nur wie ursprünglich geplant die Hauptstraße bis zur Einmündung Kirchstraße auszubauen, sondern diesen Teil, in dem viele Häuser bis an die Straße heranreichen, mit auszubauen“, sagt Bürgermeister Thomas Peifer (CDU). Für diese Idee gab es grünes Licht vom LBM. Statt 700 Meter Hauptstraße werden jetzt 910 Meter Hauptstraße ausgebaut. Die Ausbaustrecke reicht bis zum Einmündungsbereich Zweibrücker Straße.

„Für uns eine sehr positive Geschichte“, freut sich der Bürgermeister. Für die dazukommenden 210 Meter wird der bereits vorliegende Plan für den Hauptstraßenausbau fortgeschrieben. Dieser sieht vor, dass die Straße einen deutlich anderen Charakter bekommt. Einen Boulevard-Charakter. Autos, Radfahrer und Fußgänger sollen sich in dem Bereich zukünftig gleichberechtigt bewegen. Begrünen ist ebenso ein Thema wie das Anlegen ausgewiesener Parkflächen. „Parkflächen dort, wo Platz besteht, ansonsten gibt es in der Straße viel sogenannten Aufenthaltsraum“, sagt Peifer.

Arbeiten an Kanal und Wasserleitung vorgezogen

Als feststand, dass die Straße saniert wird, hatten die Verbandsgemeindewerke beschlossen, auch die Wasser- und Abwasserleitungen zu sanieren. Die Arbeiten wurden aber nicht als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem LBM beim Straßenausbau ausgeschrieben, sondern als Vorleistung erledigt. Das hatte zwei Gründe: Zum einen waren bei gemeinschaftlich ausgeschriebenen Arbeiten in der jüngeren Vergangenheit oft exorbitant hohe Preise die Folge gewesen. Zum anderen hätte die Hauptstraße dann sehr lange voll gesperrt werden müssen.

Beides sollte vermieden werden. Deshalb wurden die Arbeiten an der Kanalisation und der Wasserleitung vorgezogen. In drei Bauabschnitten wurde jeweils gearbeitet, so dass wichtige Punkte immer anfahrbar, zumindest erreichbar blieben. Die Arbeiten an der Kanalisation, mit denen begonnen worden war, wurden Ende 2021 beendet. Die Arbeiten an der Wasserleitung und den dazugehörigen Hausanschlüssen befinden sich in den letzten Zügen.

Wasserleitung wird erneuert

Deshalb, so Werkleiter Joachim Becker, „werden wir die sich jetzt bietende Chance nutzen, und auch in diesem Abschnitt Wasserver- und Abwasserentsorgung erneuern“. Da es auch in diesem Bereich schon mehrfach Wasserrohrbrüche gab, werden die Wasserhauptleitung und alle Wasserhausanschlüsse erneuert. Das gilt auch für den Kanal und die entsprechenden Hausanschlüsse. Hier wird noch geprüft, ob und wenn ja, in welchem Umfang, der Kanal mittels Inliner saniert werden kann. Erste Erkenntnisse weisen darauf hin, dass es möglich sein wird.