In der Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben kommt es wieder zu Sperrungen. Der Hauptkanal ist zwischen dem Europaplatz (Abzweigung Schwarzbachstraße) und dem Kreisel voriges Jahr bereits saniert worden. Jetzt fehlen dort noch Hausanschlüsse. Für diese Arbeiten muss die Hauptstraße wieder gesperrt werden.

Voraussichtlich ab 21. Februar – wenn sich der Winter nicht doch noch mal überlegen sollte Einzug zu halten – wird die Hauptstraße für diese Arbeiten gesperrt. Die Sperrung gilt für den Durchgangsverkehr. Dieser wird wieder, wie schon bei den vergangenen Arbeiten am Kanalsystem, über die Schwarzbach-, Linden- und Schlossstraße umgeleitet. Die Geschäfte und Wohnhäuser in der Hauptstraße bleiben für Anlieger, also auch Kunden, anfahrbar.

Komplett gesperrt werden muss immer nur der Straßenabschnitt, in dem gearbeitet wird. Hintergrund ist, dass der Hauptkanal auf der gesamten Länge bereits mittels Schlauchliner erneuert wurde. Das heißt, in den bestehenden Kanal wurde ein neuer Kanal eingebracht. Durch dieses Verfahren, das auf der gesamten Kanalstrecke angewandt werden konnte, wurde vermieden, dass die Hauptstraße aufgerissen werden muss. Wäre die Sanierung mittels Schlauchliner nicht möglich gewesen, wären gut ein Jahr Bauzeit und Straßensperrung notwendig gewesen. Durch das Schlauchlinerverfahren konnte per Ampelregelung und immer nur phasenweisen Vollsperrungen so gearbeitet werden, dass die Geschäfte anfahrbar waren.

Geschäfte bleiben erreichbar

Was jetzt noch fehlt, um die Kanalsanierung abzuschließen in diesem Bereich, sind Anbindungen an Hausanschlüsse und Schächte. Um die herstellen zu können, darf kein Wasser durch den Kanal fließen. Mittels Pumpen und Behelfsleitungen wird das Abwasser übergeleitet. Das macht Vollsperrungen erforderlich. Allerdings nur in dem Bereich, in dem gerade gearbeitet wird. Das heißt, die Geschäfte in der Hauptstraße bleiben wieder jeweils von einer Seite aus anfahrbar. Bis wohin gefahren werden kann, wird ausgeschildert und hängt vom Baufortschritt ab.

Die Arbeiten beginnen voraussichtlich am 21. Februar im Bereich des Europaplatzes/Einmündung Schwarzbachstraße. Von dort aus geht es durch die Hauptstraße bis zum Kreisel. Es ist insgesamt eine Bauzeit von drei Wochen veranschlagt.