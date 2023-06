Mit Heiner Martin, der vor wenigen Tagen mit 91 Jahren gestorben ist, geht ein Teil der jüngeren Hauensteiner Zeitgeschichte. Er war ein beliebter Mitbürger, der in vielen Positionen tätig war.

Heiner Martin war bei den allerersten jungen Leuten, als im Nachkriegs-Hauenstein eine Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) gebildet worden war und baute mit anderen jungen Menschen auch die Jugend-DRK-Bereitschaft auf. Als in den 50er-Jahren vom Hauensteiner Rot-Kreuz-Vorsitzenden Johann Schaub zum Abschluss seiner langen Präsidialschaft für Hauenstein ein moderner Krankenwagen gespendet wurde, wurde Heiner Martin für Jahre der erste ehrenamtliche Hauensteiner ausgebildete Krankenfahrer, der Tag und Nacht einsatzbereit war. Es war ein großer Fortschritt für die Bürger der Schuhgemeinde, damals schon einen eigenen Krankentransport anzubieten.

Neben seiner jahrzehntelangen Tätigkeit in der Vorstandschaft des DRK gehörte Heiner Martin auch zu den Gründern der Hauensteiner Kolpingfamilie, der er in vielen Funktionen in der Vorstandschaft fast sieben Jahrzehnte diente. Beruflich hatte es auch für den Sohn vom „Silzer August“ August Martin wie für alle Hauensteiner in der Schuhfabrik angefangen. Später, als das Fahrrad-Geschäft in einer ersten Konjunktur boomte, eröffnete der handwerklich begabte Martin in seinem Elternhaus an der Ecke Dahner- und Gartenstraße ein großes Fahrradgeschäft mit eigener Reparatur-Werkstatt.

Verwalter der Bauhöfe

Und dann bot sich für ihn nochmals ein ganz neues Feld der beruflichen Neuorientierung, als die neu geschaffene Verbandsgemeinde für die Verwaltung der technischen Werke und der Bauhöfe einen eigenen Verwalter suchte – eine Aufgabe, die Heiner Martin mit großer Hingabe bis zu seiner Pensionierung wahrnahm. Eigentlich war „de Martine Heiner“ auch später immer dort anzutreffen, wo bei seiner geliebten Kolpingfamilie oder beim Roten Kreuz ehrenamtliche Hilfe gebraucht wurden. Gemeinsam mit seiner Familie und seiner Frau Rita , die vor zwei Jahren gestorben ist, war er auch stets der Partnerschaft Hauensteins mit der Partnergemeinde Chauffailles verbunden. Es verging kein Treffen, bei der die Martins nicht auch junge französische Gäste in ihrem gastfreundlichen Haus „In der Glatzeck“ aufgenommen hätten. Heiner Martins Beerdigung findet am Donnerstag, 28. Juni um 14.15 Uhr statt.