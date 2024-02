Edith Heinrich, geborene Zada, feiert am Montag, 19. Februar, in Hauenstein im Kreise ihrer Familie und von vier Enkelkindern ihren 100. Geburtstag.

Edith Heinrich ist keine gebürtige Hauensteinerin, lebt aber schon fast 45 Jahre im Schuhdorf und fühlte sich seitdem im Eigenheim ihres Sohnes Wilfried und der Schwiegertochter Karin in der Hängelstraße heimisch. Seit 2020 wird sie im Hauensteiner Seniorenhaus Am Needing versorgt.

Heinrich teilt wie viele ältere Mitbürger ihr bewegtes Leben mit der Schicksalsgeneration der Heimatvertriebenen. In Molchen im heutigen Tschechien geboren, wurde die junge Frau mit ihrer Familie nach dem Krieg ausgewiesen und zwangsevakuiert. Sie kam in der großen Flüchtlingsnot zunächst nach Rückersdorf in der Nähe von Finsterwalde. Dort lernte sie ihren Ehemann Walter Heinrich kennen: 1949 wurde geheiratet. 1952 floh Walter Heinrich aufgrund politischer Differenzen mit dem kommunistischen Regime nach Westberlin, wohin ihm Ehefrau Edith und Sohn Walter (gestorben 1961) nachfolgten.

Von Berlin ging es in die Pfalz nach Zweibrücken, wo Ehemann Walter (gestorben 1990) bei den Dingler-Werken Arbeit fand. Dort kamen 1955 Sohn Wilfried und 1962 Tochter Veronika auf die Welt. Wilfried und seine Frau Karin sind engagierte Needingsterzer, ein Besuch im Seniorenheim gehörte am Rosenmontag dazu.