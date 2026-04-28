Der Ausbau der Pirminiusstraße kostet nach aktueller Schätzung 636.000 Euro. Wegen der hohen Preise soll erst im Frühjahr 2027 begonnen werden.

Die Pirminiusstraße soll 2027 ausgebaut werden. Der dritte Bauabschnitt zwischen Michael- und Marienstraße ist mit einer Bauzeit von 25 Wochen veranschlagt. Im Gemeinderat erläuterte Planer Tobias Thiele, dass der schlechte Zustand der Straße einen Ausbau dringend erfordere: Es gebe Schlaglöcher, Absenkungen, Netzrisse und schadhafte Einläufe. Teilweise sei der Rinnstein abgesackt.

Vor mehr als zehn Jahren waren Teile der Straße erneuert worden. Nun steht der Rest an, der nach aktueller Schätzung 636.000 Euro kosten soll. Zuvor war von rund 400.000 Euro die Rede gewesen. Thiele verwies auf massive Preissteigerungen durch den Irankrieg. In den vergangenen sechs Wochen sei der Preis für Bitumen um ein Drittel gestiegen. Auch die Entsorgung von Teer verursache nun Kosten im sechsstelligen Bereich.

Hoffen auf sinkende Preise

Darauf setzt auch der Gemeinderat, der nicht im Herbst 2026 mit dem Bau beginnen will. Zumal die Baustelle dann über Winter ruhen müsste, was den Anwohnern kaum zumutbar wäre. Stattdessen soll der Ausbau ab Frühling 2027 erfolgen. Erster Beigeordneter Timo Pust (WG Hääschde) hofft bis dahin auf sinkende Preise. „Jetzt ist ein ungünstiger Marktzeitpunkt“, sagte er. Die Baufirmen kalkulierten derzeit mit Dieselpreisen von drei Euro pro Liter.

Die Straße soll 5,5 Meter breit bleiben. Geplant sind beidseitig Gehwege mit einer Breite von 1,10 bis 1,45 Metern, an drei Stellen abgesenkt für Rollstuhlfahrer und Rollatornutzer. Der Gehweg wird gepflastert. Die Straße solle nach dem Ausbau der Turnstraße ähneln, sagte Thiele. Die vorhandene Beleuchtung mit vier LED-Leuchten müsse voraussichtlich um drei weitere ergänzt werden.

Die lange Bauzeit begründete Thiele mit der Erneuerung der Versorgungsleitungen für Wasser, Kanal und Strom. Bis zum Start der Arbeiten soll versucht werden, Fördermittel des Landes einzuwerben.