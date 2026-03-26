Mit einem Hilferuf hat sich der Pfälzerwald-Verein Hauenstein an seine Mitglieder und an die Öffentlichkeit gewandt. Der Verein benötigt helfende Hände.

„Wir suchen dringend fleißige Hände, um den ,Supergau’ abzuwenden. Du bist als Gast gerne ,uff d’Hitt’? Probiere es mal bei einem Schnupper-Hüttendienst aus, wie viel Spaß es macht, auch hinter der Theke dabei zu sein“, heißt es in einer Mail des Pfälzerwaldvereins Hauenstein an die Mitglieder und auf der Homepage.

Raymund Burkhard, der als Vorstand Hütte und Liegenschaften für das Wanderheim „Dicke Eiche“ zuständig ist, befürchtet, dass die „Hitt“ an mehreren Tagen im zweiten Quartal und darüber hinaus geschlossen bleiben müsse. Auf Anfrage gibt er vorsichtig Entwarnung. Es sei so, dass wichtige Helfer mit ihrer Dienstgruppe aus gesundheitlichen Gründen „abgesprungen“ seien, sodass sich Lücken im Hüttendienst auftun. In den vergangenen Jahren sei es immer wieder gelungen, solche Lücken zu schließen.

Helfer aus Nordrhein-Westfalen

Jetzt aber blieben zumindest zwei Termine im zweiten Quartal offen, an denen die Hütte bleiben muss, wenn sich nicht noch weitere Helfer finden. Ein „schwieriges“ Wochenende sei das Festwochenende des Schuhmachermarkts vom 29. bis 31. Mai. Hier sei der PWV mit vielen Mitgliedern und Helfern in das Marktgeschehen im Ort eingebunden, sodass keine personellen Ressourcen vorhanden seien. Noch unbesetzt ist auch der Feiertag Christi Himmelfahrt am 14. Juni. „Wenn sich niemand findet, muss die Hütte mit einer ,Notbesatzung’ mit eingeschränktem Angebot geführt oder auch ganz geschlossen bleiben“, sagt Burkhard.

Der Aufruf, weitere Hüttendienstler zu finden, habe schon Resonanz gefunden: Es hätten sich einzelne Helfer – darunter sogar einer aus Essen in Nordrhein-Westfalen – bereiterklärt, einzuspringen. Der Hüttendienst, zu dem auch Helfer aus Mainz und Wiesbaden zählen, werde in der Regel von sieben bis acht ehrenamtlichen Helfern bestritten. Drei Helfer machen Kassen- und Thekendienst an der „Front“, vier Mitarbeiter werden benötigt, um in der Küche das Essen zuzubereiten. „Schnuhüdi“ – Schnupperhüttendienste – sind nach Absprache unter r.burkhard@pwv-hauenstein.de möglich.

Info

Der PWV trifft sich am Freitag, 27. März, um 19 Uhr zur Mitgliederversammlung im Sportheim des SCH in der Speyerstraße. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Neuwahlen.

