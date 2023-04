Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hochmotiviert und gut gerüstet: So kehren fünf junge Kenianer in ihre Heimat zurück. Fast sechs Monate lang haben sie in Hauenstein vieles gelernt über die Entstehung von Schuhen. Dieses Wissen, belegt durch ein IHK-Zertifikat, nehmen die neuen Industriefachkräfte für Schuhfertigung nun mit an ihren Arbeitsplatz in der Seibel-Schuhfabrik in Kenia.

Bevor es zum Abschluss-Ausflug nach Straßburg und am nächsten Tag zum Flughafen geht, wird es für fünf junge Kenianer noch mal offiziell. Franziska Seibel, die mit