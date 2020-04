Nur temporär ist der Standort, den der schon berühmte rote Hauensteiner Pumps zu den Ostertagen am Zwickerdenkmal auf dem Lorenz-Wingerter-Platz gefunden hat. „Er kommt demnächst wieder weg“, teilte Ortschef Michael Zimmermann auf Anfrage mit. Wie berichtet, musste der Riesenschuh am zunächst vorgesehenen Standort, der Verkehrsinsel an der B10-Einfahrt, abgebaut werden, weil ein Bürger Sicherheitsbedenken geäußert hatte. Ein neuer „idealer Standort im Bereich der Schuhmeile ist noch nicht gefunden“, berichtete der Ortsbürgermeister. Der Pumps soll aber nach dem Bau des projektierten Kreisels am Ortseingang in dessen Mitte „thronen“. Bis dahin wolle man versuchen, ihn jeweils temporär und nacheinander an verschiedenen Plätzen aufzustellen.