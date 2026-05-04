Die vor Jahren im Ort aufgestellten Schuhmaschinen sorgen in Hauenstein erneut für Unmut. In der Einwohnerfragestunde der Ratssitzung beklagte ein Besucher die unansehnlichen, verrosteten Exponate an prominenten Stellen des Dorfes. Sie symbolisierten inzwischen buchstäblich den Niedergang der örtlichen Schuhindustrie, kritisierte er und fragte den Rat: „Wie lange bleiben die noch hier stehen?“

Der Bürger forderte, die Maschinen zu überarbeiten oder neu zu lackieren und mit Blumenkästen ansprechender zu gestalten. Mit Blick auf den Schuhmachermarkt ab 29. Mai sei der derzeitige Zustand ein Armutszeugnis für die Gemeinde. Gleiches gelte für die an verschiedenen Stellen platzierten Pumps, die ebenfalls Schäden aufwiesen.

Ortsbürgermeister Steffen Mellein (Wählergruppe Hääschde) kündigte an, das Thema Schuhmaschinen auf die Tagesordnung einer der nächsten Ratssitzungen zu setzen. Andreas Wilde (SPD) erinnerte daran, dass geplant gewesen sei, die Pumps noch vor dem Fest aufzupolieren. Beigeordneter Christoph Seibel (Wählergruppe Hääschde) verwies auf eine Förderung der Sanierung über das regionale Zukunftsprogramm des Landes. Michael Zimmermann (CDU) ergänzte, dass dafür bereits ein Angebot vorliege.