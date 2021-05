Die Zwangspause infolge der Corona-Pandemie überbrücken Restaurants mit Speiseangeboten zum Mitnehmen. Genutzt wird diese Zeit aber auch für Renovierungen und zur Vorbereitung auf einen Neustart.

Eigentlich stünde am Freitag im Landgasthof „Zum Ochsen“ ein kleines Küchenevent an: Ochsen-Wirt Thomas Engel hatte ein „Curry-Wurst-Tasting“ vorgesehen, bei dem verschiedene Variationen der Kult-Wurst serviert werden sollten. Corona hat’s verhindert. Als Ersatz gibt’s nun „Curry-Wurst to go“. Und am Samstag und Sonntag folgen „Schnitzel to go“.

Das sind kleine Aktivitäten, die etwas Umsatz in die Kasse des Hauensteiner Traditionshauses bringen sollen, das wie alle Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe seit Wochen geschlossen bleiben muss. Hotelgäste blieben aus, Buchungen – auch von Geschäftsreisenden – wurden storniert, die Küche blieb kalt. Jetzt laufen die Absagen für die Monat Mai und Juni auf. Bisher habe man alle Stornos kostenfrei gestellt, sagt Engel.

Zeit für Renovierungsarbeiten genutzt

„Wir haben die Zeit der Schließung mit Renovierungsarbeiten im und am Haus überbrückt“, berichtet Thomas Engel. Man habe ein Blockheizkraftwerk und sparsamere Kühlaggregate installiert, weil man sich „Richtung CO2-Neutralität bewegen“ wolle. Der Biergarten erhielt neue Möblierung, viele Zimmer neue Anstriche, neuer Teppichboden wurde verlegt und die Notfallbeleuchtung erneuert.

Ansonsten sei man bemüht, die laufenden Kosten möglichst weit zu reduzieren. So habe man unter anderem mit den Werken vereinbaren können, dass die Abschlagszahlungen für Strom und Wasser angepasst wurden. Für die Mitarbeiter wurde Kurzarbeit beantragt, das erste Kurzarbeitergeld ist eingetroffen, „aber nicht in der erwarteten Höhe“. Zwei Mitarbeiter seien im Januar in „saisonale Arbeitslosigkeit“ gegangen. „Sie können in der derzeitigen Situation leider nicht zurückgeholt werden“, bedauert Thomas Engel.

Vorbereiten auf den Neustart

Zusammen mit seiner Gattin Heidi bereitet er sich „mit der gebotenen Zurückhaltung“ auf die Wiedereröffnung des Betriebs vor: „Wann sie kommen wird, steht eh in den Sternen“, wissen die beiden. Schon vor der verfügten Schließung der Gastronomie habe man im Restaurant die Hygienevorschriften sehr penibel beachtet, habe mit Beginn der Corona-Kalamitäten nur an jedem zweiten Tisch bedient.

„Ausreichend Platz ist ja in unseren Räumen und im Biergarten vorhanden, um die Abstandsregeln zu beachten.“ Auch das Personal sei geschult und sensibilisiert. Für die künftigen Gäste stehen an den Eingängen „Desinfektionsautomaten“ bereit, die die Hände berührungslos mit Desinfektionsmittel benetzen. Für das Produkt hat Thomas Engel die Vertretung für die Pfalz übernommen.

Derzeit liefen „zaghafte Buchungsanfragen“ für die Herbstsaison, für Oktober und die Keschdezeit ein. Immerhin 50 Stammgäste und Freunde des Hauses hätten über die Internet-Plattform „lokal help“ Gutscheine gezeichnet: „Das ist ein Zeichen der Wertschätzung und Solidarität, über das wir uns sehr freuen“, sagt das Paar.

Speisen zum Mitnehmen: Wer bietet was an?

Ab Freitag bietet in Hauenstein der „Ochsen“ Speisen zum Abholen an: Zwischen 17 und 20 Uhr gibt’s also „Currywurst to go“: Zwei Würste, gewürzt mit einer Mischung aus dem „Alten Gewürzamt“, gehen mit Pommes (Vorbestellung bis 12 Uhr: 06392/571) über die Theke. Am Samstag zur gleichen Zeit und am Sonntag zwischen 12 und 14 Uhr heißt es dann „Schnitzel to go“. Auch hier wird um Vorbestellung bis Samstag 12 Uhr gebeten. Im Angebot sind diverse Schnitzelvarianten und eine vegetarische Bärlauchvariation.

„To go“ gibt es Speisen ab Freitag auch in der „Waldesruh“ an der Alten B10: Donnerstags bis sonntags (17 bis 20 Uhr, sonntags 12 bis 14 und 17 bis 19 Uhr) bietet das Lokal nun neben verschiedenen Schnitzelarten auch die „Försterpfanne“ und Lendenbraten an. Seit dem „Lockdown“ war das Haus auf „null gefahren“, wie Helga Kerth berichtet. „Die Situation ist schwierig, aber als Familienbetrieb werden wir es überleben“, ist sie zuversichtlich. Dem Hotelbetrieb fehlen vor allem die internationalen Übernachtungsgäste, die zu Soccer-Camps und Trainingslagern von „Schächter Sports“ aus vielen Teilen der Erde nach Hauenstein kommen.

Samstags, sonntags und an Feiertagen, jeweils von 14 bis 18 Uhr, kann man Speisen auch im „Naturerlebniszentrum“ im Stopper abholen. „Bei uns gibt es Chili sin Carne und vegetarische Burger“, beschreibt Selina Liebel das Angebot, das durch Kuchen und Süßes ergänzt wird. Gefragt sind auch Vesperbrot und Brotaufstriche. Dort arbeitet man auf Vorbestellung, ist aber auch auf Wanderer und Laufkundschaft eingestellt.

Ganz geschlossen ist derzeit das Hotel Hauensteiner Hof mit dem Restaurant Dorfstübel. „Im Hotel haben wir viele ausländische Gäste aus dem Bereich der Schuhindustrie, die nicht mehr anreisen können. Und der Tourismus liegt ja völlig brach“, berichtet Silvia Keller. Für ein „to go“-Angebot an Speisen fehle die Laufkundschaft, beispielsweise jene, die auf dem Weg vom Schuhmuseum ins Dorf unterwegs ist. Für die sechs Mitarbeiter habe sie Kurzarbeit angemeldet, aber noch keine Geldeingänge verzeichnet.