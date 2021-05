Auf dem Hauensteiner Friedhof wurde wieder einiges getan, um Besuchern die Arbeiten zur Grabpflege zu erleichtern. Das verlief diesmal anders, aber es lief gut. Die Kosten für die Maßnahmen hat man nämlich recht kreativ geschultert.

Im Herbst vergangenen Jahres hatte die Wählergruppe Schöffel im Ortsgemeinderat den Antrag eingebracht, auf dem Friedhof drei Pfandausleihstationen mit jeweils drei Gartenkarren zu installieren, die die Mühen der Grabpflege, die oft von älteren Mitbürgern geleistet wird, zu reduzieren.

Der Antrag war im Rat begrüßt worden, man hatte allerdings die Kosten gescheut: 2800 Euro waren für die Stationen samt Karren aufzubringen, wie die Wählergruppe auf Anfrage mitteilte. Deshalb machte sich Ratsmitglied Christoph Seibel auf die Suche nach Sponsoren. Sie verlief erfolgreich, sodass für die Anschaffung der drei Stationen die Gemeindekasse nicht beansprucht wurde. Vor kurzem wurden diese nun von vier Fraktionsmitglieder – unter Einhaltung aller Abstandsregeln, wie sie betonten – auf dem Friedhof installiert, sodass auch die gemeindlichen Mitarbeiter nicht belastet wurden.

Pfandprinzip wie bei Einkaufsmärkten

Die Stationen, die an den Zugängen von der Hauptstraße her, von der Landauer Straße und von der Katharinenkapelle her positioniert sind, stehen nun zur Verfügung und funktionieren nach dem gleichen Pfandprinzip wie die Ausleihe der Einkaufswagen an Märkten. Damit die kleinen Wagen, die bis zu 150 Kilogramm tragen können, nicht Beine bekommen, sind sie, so Christoph Seibel, mit einem GPS-Chip gesichert, der Auskunft über den Standort eines eventuell abhanden gekommenen Karrens geben kann.

Wasserzapfstellen verbessert

Auch die CDU-Fraktion wurde tätig. Sie fand einen Sponsor, mit dessen Hilfe die verschiedenen Wasserzapfstellen nach oben verlängert wurden. An den Zapfstellen wurden Gestelle installiert, damit die Gießkannen nicht mehr auf dem Boden stehend, sondern in Griffhöhe gefüllt werden können. Schon vor geraumer Zeit wurden die bisher verwendeten schweren Blechgießkannen durch leichte Plastikexemplare ersetzt. Damit diese nicht den Weg in private Gärten finden, setzte man farblich auf ein auffälliges Gelb und eine rote Beschriftung.