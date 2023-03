Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Schuhgeschäfte in der Hauensteiner Schuhmeile sind geschlossen. Gerade einmal – am 15. März – konnten die Fachgeschäfte in der Industriestraße, in der Shoe City und im Ort zum Sonntagsverkauf öffnen, dann kam die von der Landesregierung wegen der Corona-Krise verordnete Schließung, die den Schuhhändlern das Frühjahrsgeschäft und damit die eigentliche Hochsaison verhagelte. Eines der „Flaggschiffe“ in der Schuhmeile ist Schuh Marke. Geschäftsführer Mike Marke beantwortete unsere Fragen.

Jetzt wäre Hochsaison. Mit welchen Umsatzausfällen müssen Sie rechnen?

Zunächst: Es fällt mir nicht leicht,