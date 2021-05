„Meine Familie, mein Haus, mein Beruf, mein Buch“ lautet eine Überschrift in der Sonderausgabe des Hauensteiner Boten vom 23. Februar. Es gibt nur wenige Exemplare dieser zwölfseitigen Sonntags- und Familienpostille. Und sie ist allein Eugen Klein gewidmet. Denn der langjährige Schriftleiter des Hauensteiner Boten und passionierte Heimatforscher feierte an diesem Tag seinen 90. Geburtstag.

„Das war eine gelungene Überraschung“, freute sich der Jubilar über das Präsent zu seinem Geburtstag, den er ansonsten nicht publik machen wollte.

Die Idee mit dem Hauensteiner Boten ist natürlich auch ein symbolischer Volltreffer zur Würdigung des wohl profundesten Hauensteiner Heimatgeschichtlers und Heimatchronisten in der Nachfolge von Karl Kreuter oder auch Karl Naab. Bei Eugen Klein, dem die Gemeinde bereits schon vor 34 Jahren den Ehrenbrief als zweithöchste Bürgerehrung gewidmet hatte, geht diese Heimatliebe aber noch ein Stück weiter. Eugen Klein ist nämlich nicht nur eifrig forschender und recherchierender Archivar an den Quellen der alten Schriften und Bücher seines zeitlebens geliebten „Hääschde“ gewesen. Er ist darüber hinaus auch ein Musterbeispiel des „Zeitungsschreibers“ geworden. So war der blutjunge Lehrling bei der neuen Nachkriegs-Gemeindeverwaltung wohl der erste „Reporter“, der mit Hingabe und Talent die Neuigkeiten und Ereignisse an die Heimatzeitung gab.

Als Sportberichterstatter der RHEINPFALZ unterwegs

In dieser Zeit, als die Militärbehörden wieder den Sport und den Fußball freigeben, greift der sportbegeisterte Jugendliche Eugen Klein erstmals zur „öffentlichen Feder“ und berichtet in der neuen RHEINPFALZ zunächst nur sporadisch von den sportlichen Ereignissen, die die heimgekehrten Landser auf den Sportplätzen am Needing und im Haberdeich mit selbstgebastelten Fußballschuhen wieder ausüben dürfen. Aus den Anfängen heraus entwickelt Eugen Klein eine Kommunikations-Passion für die Heimatzeitung, die jahrzehntelang anhält und weit über den Sport hinausreicht. Und wenngleich seine Sportberichterstattung auch später noch in der RHEINPFALZ jeden Montag spannende Lektüre bleibt, wechselt der Chronist in den übrigen Ressorts zur Pirmasenser Zeitung, die in ihm „einen ihrer besten Mitarbeiter“ hatte, wie ihm PZ-Chefredakteur Hans-Frieder Baisch bei seiner Verabschiedung 1969 bescheinigte, als Eugen Klein in der Verwaltungshierarchie in Hauenstein eine Leiterstufe nach der anderen nach oben geklettert war und die Zeitungsmitarbeit an einen jüngeren Hauensteiner abgab.

Beim Hauensteiner Boten

Kehren wir aber zum Sonderdruck des Hauensteiner Boten zurück und zitieren aus der Geburtstagszeitung: „Als im September 1950 die erste Ausgabe des ,Hauensteiner Boten’ erschien, wurde Eugen Klein mit gerade mal 20 Lenzen der erste (Chef-)Redakteur. Aber das merkte keiner, selbst Eugen nicht.“ Und jetzt kommt die Bescheidenheit und vor allem die Sorgfalt von Eugen Klein ins Spiel. „Das ist so nicht ganz richtig“, tippt er auf jene Textstelle und lässt seinem damaligen Büroleiter-Vorgänger August Seibel den Vorrang, der selbst ein engagierter Heimatkundler war und in den ersten Jahren die Schriftleitung des „Boten“ managte, um sie dann später seinem jungen Nachfolger Eugen Klein anzuvertrauen. Ein Amt, das Eugen Klein bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1990 mit Leidenschaft wahrgenommen hat.

Der Hauensteiner Bote war damals nicht nur ein reines Mitteilungsblatt, sondern auch ein Schatzkästlein mit heimatgeschichtlichen Themen, die zum allergrößten Teil aus der Feder „vum Kleine Eichen“ stammten.

Standardwerk der Schuhindustrie verfasst

Seinen Ritterschlag als Heimatkundler erhielt Eugen Klein schließlich als Verfasser des 252-seitigen Standardwerks der heimischen Schuhindustrie, „100 Jahre Schuhindustrie 1886 bis 1986“, das bis heute schon so manchem Studenten und Doktoranden zu einer wichtigen Quelle geworden ist. Neben „Hauenstein im Wandel der Zeiten“ von Karl Kreuter (1924) ist Eugen Kleins längst völlig vergriffenes Hauptwerk (1986) das meistgelesene Buch zur Heimat-, Sozial- und Industriegeschichte von Deutschlands größtem Schuhdorf.

Eigentlich wollte er Handwerker werden

Dabei wollte der vielseitig begabte junge Eugen Klein – er stammt aus erfolgreichen und alteingesessenen Hauensteiner Handwerksfamilien – eigentlich Handwerker werden. Diese Neigung begleitete ihn ein ganzes Leben lang. Er verfeinerte das rein Handwerkliche in das kreativ Kunstvolle, und die zahlreichen Zeichnungen, Linol- und Holzschnitte und vielfältigen grafischen Arbeiten zeugen von der Begabung des heute noch kreativen und geistig besonders regen Neunzigers. Eugen Klein beherrschte neben vielen anderen kunsthandwerklichen Techniken insbesondere auch die Kunst der plastischen Holzverarbeitung, und acht seiner Schnitzarbeiten zieren die Stirnseite des Ratssaals der Verbandsgemeinde als Wappenplastiken der einzelnen Ortsgemeinden.

Insgesamt 46 Jahre diente Eugen Klein seiner Heimatgemeinde und brachte es vom kleinen „Stift“ zum Amtsrat und Chef der Verwaltung unter sieben Bürgermeistern. Heute lebt er mit seiner Frau Hildegard – „sie hat mir immer den Rücken frei gehalten“ – ganz in seiner Familie mit den vier Kindern und den Enkeln, zu denen sich jetzt auch noch Urenkel Leo gesellt hat.

Immer mit seinem Dorf verbunden

Eugen Klein war zeitlebens immer mitten in seinem geliebten Dorf mit seiner Geschichte, seinen Menschen und seinen Vereinen. Bei vielen war er Mitglied und im Vorstand, und zwei Vereine wurden jahrzehntelang durch ihn besonders geprägt. Bereits 1983 wurde das Gründungsmitglied des Deutschen Roten Kreuzes nach langer Vorstandstätigkeit Ehrenvorsitzender des Roten Kreuzes und 1996 dann Ehrenmitglied des Sportclubs Hauenstein, dessen Gründungsmitglied er bei der Neugründung „seines SCH“ im Jahre 1950 war. Die ruhmreiche Geschichte des Sportclubs trägt auch die besondere Handschrift des ehemals aktiven Fußballers und jahrzehntelangen Spitzenfunktionärs Eugen Klein. Nach dem Ehrenbrief der Gemeinde 1986 erhielt er fast ein Jahrzehnt nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst im Jahre 1998 auch die gemeindliche Ehrenplakette für außerordentliche Verdienste zum Wohle der Gemeinde.