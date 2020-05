Die Trulber Sandhäsin Kathy überdeckt jetzt Schmierereien auf dem Wirtschaftsweg zwischen Trulben und Imsbacherhof.

Vor einer Woche wurde Bürgermeister Harald Hatzfeld über Hakenkreuz-Schmierereien zwischen Trulben und dem Ortsbezirk Imsbacherhof – kurz nach der Abzweigung zur Wendelinuskapelle auf dem Wirtschaftsweg zum Hochstellerhof – informiert. Er verständigte die Polizei, welche die Ermittlungen aufnahm. Vor Ort waren dieselben Beamten, die jüngst beim Brand von Holzstapeln auf zwei Grundstücken in unmittelbarer Nähe ermittelten.

Kofferraum voll Farbe

„Wenn wir in Trulben derzeit auf den verschiedensten Gebieten schon kreativ sind, kam mir der Gedanke, das Hakenkreuz über einen solchen Weg beseitigen zu lassen“, berichtete Hatzfeld. Katharina Hehr aus Kröppen wurde auf den Aufruf über Facebook aufmerksam. Sie erinnerte sich an ihre Trulber Wurzeln und war bereit zu helfen. Ihre Mutter Sabine Hehr betreibt in Trulbens „Kutzendell“ eine Naturheilpraxis, in der die Tochter als Fußpflegerin arbeitet. Mit ihrer Idee, das Hakenkreuz zu übermalen, fand Katharina Hehr bei Hatzfeld ein offenes Ohr. „Ich wollte ein klares Zeichen setzen, das signalisiert, dass solche Schmierereien und das dazugehörige Gedankengut in unserer Gemeinde keinen Platz haben“, sagte der Bürgermeister.

Über einen Aufruf bei örtlichen Malerbetrieben kam Hatzfeld unentgeltlich zu fast einem Kofferraum voll Farbe. Damit ging Hehr mit ihren Töchtern Lucy und Leah ans Werk. Innerhalb von 90 Minuten war das Emblem des Nationalsozialismus beseitigt. Am Ende kam Franz Kupper, Malermeister in Ruhe, noch vorbei, griff zum Röllchen und half, die letzten freien Flächen der Trulber Sandhäsin zu bemalen. In Anlehnung an den Vornamen der Initiatorin heißt die Häsin auf dem Wirtschaftsweg nun Kathy.