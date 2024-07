Wegen des Besitzes von Cannabis in nicht geringer Menge hat das Pirmasenser Schöffengericht am Dienstag einen 36-Jährigen zu zwei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Das Gericht glaubte die Geschichte des Mannes, wie über 100 Gramm Haschisch in seine Hosentasche gelangten, nicht.

Im vergangenen Dezember war der Angeklagte als Beifahrer im Landkreis Südwestpfalz in eine Verkehrskontrolle geraten. Er habe die Jacke, die er anhatte, nach seinem Ausweis abgetastet, erzählte der 36-Jährige. Dabei habe er Drogen in der Jacke bemerkt und diese in seine Hosentasche gesteckt. Aber es sei nicht seine Jacke gewesen, beteuerte er vor Gericht. Er sei zuvor in einer Shisha-Bar im Landkreis gewesen, habe Essen holen wollen und aus Versehen eine identisch aussehende schwarze Jacke eines Bekannten angezogen, den er aber nur mit Spitznamen kenne. Während der Kontrolle sei er ausgestiegen und habe in die genannte Bar gewollt zum Eigentümer der Jacke.

Aber die Polizei habe das unterbunden und dabei starken Cannabisgeruch bemerkt. Er habe kurz zuvor konsumiert – ausnahmsweise, weil er schlecht drauf gewesen sei –, gestand er. Auch die Jacke habe stark danach gerochen. Die Beamten fanden in seiner rechten Hosentasche 114 Gramm Haschisch.

Gericht: Umpacken „logistisch schwierig“

Daraufhin durchsuchten sie auch die Wohnung des Angeklagten und die von ihm damals betriebene Bar. Deren Besucher waren inzwischen geflüchtet. Der Staatsanwalt hielt dem Mann vor, dass man im Sitzen nur mit Verrenkungen eine Platte Drogen umpositionieren könne. Das mache man nicht in Gegenwart der Polizei. Es mache auch keinen Sinn, die Jacke nach einem Ausweis abzusuchen, den er in der Gesäßtasche der Hose trage, wie er selbst angegeben habe.

Der kontrollierende Beamte hatte von einem „Herumkruscheln“ auch nichts bemerkt. Auch das Gericht hielt es für „logistisch schwierig“, einen Klumpen dieser Größe in die Hosentasche umzupacken. Es glaubte dem Angeklagten die Geschichte vom ominösen Besucher und der Verwechslung der Jacke nicht.

Keine positive Sozialprognose

Hingegen habe die Menge, über 100 Gramm, einen „starken Touch zum Handeltreiben“. Von gewerbsmäßigem Handel ging das Gericht im Gegensatz zur Anklage aber nicht aus, da der Mann damals noch Einkünfte gehabt habe. Schlecht war für den 36-jährigen Familienvater, dass er zur Tatzeit unter laufender einschlägiger Bewährung stand, eine lange Vorstrafenliste hat und arbeitslos ist. Eine positive Sozialprognose sei auch bei einer Strafe unter zwei Jahren schwierig, betonte der Richter. Der Verteidiger hatte auf Freispruch plädiert. Sein Mandant habe keinen Besitzwillen hinsichtlich der bei ihm gefundenen Drogen gehabt, argumentierte er. Und der Mann versuche, seine persönlichen Verhältnisse auf die Reihe zu bekommen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.