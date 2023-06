Würde in einem Wettbewerb mal das schönste Dorf in der Pfalz gesucht, stünden die Chancen von Waldfischbach-Burgalben auf einen der vorderen Plätze nicht gut. Nicht nur wegen des bekannten Schandflecks in der Hauptstraße.

Angst vor Verschandelung

Auch Waldfischbach-Burgalben hat schöne Ecken. Als mindestens ansehnlich stuft der Gemeinderat eine Grünfläche im Bereich des früheren Kerweplatzes ein. Dort wird die Firma Deutsche Glasfaser, die im Ort Glasfaser verlegen wird, ihre Technikzentrale, kurz Pop (Point of Presence), errichten. Die Ortsgemeinde hat die notwendige Fläche für den Bau dieses etwa 50 Quadratmeter großen Häuschens an die Deutsche Glasfaser verpachtet. Als nun der Bau des Pop näher rückte, stellte sich heraus, dass der Standort nicht geeignet ist. Aus optischen Gründen hatte man eine Fläche im hinteren Bereich des Platzes ausgewählt.

Dort steht bereits eine Technikzentrale der Nahwerk, die wichtig ist für die Stromversorgung des Ortes. Und wo Strom fließt, gibt es Kabel. So viele Kabel, dass es schwierig bis unmöglich ist, die Glasfaserleitungen in diesem Bereich gefahrlos dazuzulegen. Also muss der Standort des Glasfaser-Pop verschoben werden. Stärker zur Straße hin. Prinzipiell kein Problem, aber das bedeutet, dass das Bauwerk nun sichtbarer wird, den Grünflächencharakter trübt. Was tun? Zum Beispiel den Pop mit Holz verschalen, schlug der Beigeordnete Herbert Beihl vor. Das würde zum Grünflächen-Charakter passen. Oder, schlug Sven Scholz vor, der an der örtlichen Grundschule im Förderverein stark engagiert ist: Die Grundschüler könnten das Bauwerk bemalen. Bemalt würde es irgendwann wohl sowieso. Von Graffiti-Künstlern oder solchen, die glauben, sie wären welche. Manche Ratsmitglieder wanden sich beim Gedanken an Holz – wer streicht das in Zukunft? – andere Ratsmitglieder konnten der Idee, dass die Kinder das bemalen, nichts abgewinnen. Dabei dachten sie an die öffentlichen Bauwerke entlang der B270, die regelmäßig von FCK-Fans ge- beziehungsweise verunstaltet werden.

Aber Achtung, gab ein Ratsmitglied zu bedenken: der POP ist Eigentum der Deutschen Glasfaser. Der Rat einigte sich auf den neuen Standort und darauf, die Deutsche Glasfaser zu fragen, ob sie das Gebäude optisch ansprechender gestalten könne oder ob die Gemeinde das dürfe. Falls das Unternehmen das Gebäude nicht ohnehin für eigene Werbezwecke nutzt, weil es für Passanten nun deutlich sichtbarer sein wird.

Unlautere Mittel

Die Deutsche Telekom nutzt ihre Pops, die in kleinerem Format Waldfischbach-Burgalben stehen, bereits für Werbung in eigener Sache, verkündet in magentafarben: Glasfaser inside. Die Deutsche Telekom wird Teile von Waldfischbach-Burgalben gleichfalls mit Glasfaser versorgen und hat ihre Kundenwerbung verstärkt. Dem Vernehmen nach nicht immer mit lauteren Mitteln. So würde potenziellen Kunden erzählt, dass sie einen mit der Deutschen Glasfaser geschlossenen Vertrag kündigen und einen Glasfaser-Vertrag mit der Telekom abschließen könnten. Geht nicht, sagte Bürgermeister Michael Oestreicher. Vertrag ist Vertrag. Noch hat der Ausbau nicht begonnen, aber die Bandagen, mit denen im Glasfasermarkt gekämpft wird, sind hart. Vor dem Hintergrund bleibt abzuwarten, ob, wie von Gemeindeseite gewünscht, beide Glasfaseranbieter, die sich nicht besonders nahestehen, zeitgleich ihre Glasfasern verlegen, damit Gehwege nicht zwei Mal aufgerissen werden. Das Recht, zwei Mal aufzureißen, unabhängig voneinander zu verlegen, haben die Versorger.