Hans Philipp feiert am Dienstag seinen 80. Geburtstag. Drei Jahrzehnte lang war er für die Fußballvereine in Trulben und Vinningen am Ball. In einer Vogelzuchtgemeinschaft mit seiner Ehefrau Rosi errang er zweite und dritte Plätze bei Weltmeisterschaften. Fast zwei Jahrzehnte führte er die Vinninger Vogelfreunde, deren Ehrenvorsitzender er seit 2018 ist.

Groß gefeiert werden sollte eigentlich am kommenden Samstag in der Felsalbhalle Vinningen mit 66 Gästen. Doch die Pandemie verhindert dies. So bleibt am Geburtstag die Feier im kleinen