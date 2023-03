Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sommerzeit ist Biergartenzeit. „Kuppers Gaade“ in der Himbaumstraße in Eppenbrunn ist ein besonders beliebter. Das Hotel Kupper gehört zu den etabliertesten Betrieben in der Südwestpfalz. Seit 1964 gibt es den Betrieb, den Ursula und Hans Kupper in zweiter Generation führen. Ein Gespräch über das Erfolgsrezept des Biergartens, das Drei-Sterne-Hotel, die leckeren Burger und den Fachkräftemangel.

Herr Kupper, wie läuft in diesem Sommer die Biergartensaison?

Wir sind meistens ausgebucht. Das tolle Wetter lockt natürlich Gäste aus der näheren