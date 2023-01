Obwohl der ehemalige Grundschullehrer Hans-Joachim Gutting schon lange schwer erkrankt war, ging die Nachricht seines Todes am Wochenende wie ein Lauffeuer durch Merzalben.

Der in Freimersheim am 26. Juni 1947 geborene Pädagoge hatte in Merzalben seine zweite Heimat gefunden. Bekannt war Gutting nicht nur als Grundschullehrer, sondern vor allem als Chorleiter und Dirigent. Hans-Joachim Gutting, der Biologie und Musik studiert hatte, verstand es, seinen Schülern die Natur zu erschließen. Bei vielen Wanderungen, so erzählen die heute Erwachsenen, lernten sie Bäume, Blumen, Blätter und Insekten kennen. Nebenbei zeigte Gutting den Schülern aus Merzalben und Leimen, wo er unterrichtete, Wanderwege rund um ihre Heimatgemeinden. Er stellte einmal zufrieden fest, „dass mein Beruf meine Berufung ist“. Als er 2011 nach 39 Schuljahren in Pension ging, wurde ihm manche Träne nachgeweint. Die damalige Schulleiterin Martina Becker bezeichnete ihn als „einen Lehrer mit Leib und Seele“.

Auch als Chorleiter erwarb sich Gutting Anerkennung. Er zählte zu den Gründern des ersten reinen Frauenchors im Landkreis. „Ohne ihn wären wir nie so weit gekommen,“ sagte die langjährige Chorvorsitzende Anita Nußbaum. „Wir sind alle sehr traurig und geschockt.“ Der Frauenchor hatte sich vor einigen Jahren wegen Überalterung aufgelöst. Gutting war auch Dirigent bei der Chorgemeinschaft Gersbach, dem MGV Pirmasens, davor beim MGV Merzalben und dem MGV Leimen. Auch gab er vielen Kindern Unterricht am Klavier oder Akkordeon. Zudem war er Mitbegründer der Merzalber Prunksitzung. Hans-Joachim Gutting „hat seine Spuren auf vielfältige, positive Weise im Dorf hinterlassen“, sagte der Merzalber Bürgermeister Michael Köhler. Der Lehrer gründete hier eine Familie: Aus der Ehe mit seiner Frau Regina gingen vier Kinder und Enkel hervor. Wann die Beisetzung ist, wird noch bekanntgegeben.