In Landstuhl und in Hilst sind Hannelore und Walter Passauer geboren. Aufgewachsen sind beide jedoch in Schweix. Hier haben sie einander als die Liebe ihres Lebens gefunden und feiern am Mittwoch Jubiläum.

Vor 60 Jahren gaben sich Hannelore und Walter Passauer vor dem damaligen Schweixer Ortsbürgermeister Albert Zinßius das Ja-Wort. Den kirchlichen Ehebund schlossen die beiden in der katholischen Kirche Mariä Heimsuchung Schweix vor dem damaligen Pfarrer Clemens Huber. Nach 60 Jahren durchschritten beide am 2. Juli abermals das Kirchenportal. Bei einem Amt, verbunden mit dem Patronatsfest und Jubelkommunionen, dankte man für die vergangenen sechs Jahrzehnte und ließ den Ehebund durch Pfarrer Walter Augustin Stephan für die kommende Zeit segnen. Mit der Familie – zu der zählen die im Nachbarhaus wohnende Tochter, zwei außerhalb von Schweix lebende Söhne, sieben Enkel und ein Urenkel – wird am kommenden Sonntag in Eppenbrunn gefeiert.

Beide besuchten die Schweixer Volksschule. Der heute 84-jährige Walter Passauer erlernte in einer Schuhfabrik den Beruf des Schnittfräsers. Später wechselte er in die einheimische Maschinenfabrik Wagner, schulte um und wurde Dreher. 1996 ging er in Rente. Seine 79-jährige Ehefrau Hannelore, geborene Kneib, hat bei der Sparkasse gelernt, nach über 40 Jahren im Hauptsitz in der Pirmasenser Bahnhofstraße ging sie 1999 in Rente.

Urlaub, Wandern und Kaninchenzucht

Walter Passauer gehörte lange Jahre der Feuerwehr Schweix an, mit großer Leidenschaft und guten Erfolgen widmete er sich der Kaninchenzucht im inzwischen aufgelösten KZV P 110 Trulben. Urlaubsfahrten und gemeinsame Wanderungen bestimmten lange die Freizeit. Inzwischen hat er einen Rollator als Hilfsmittel. „Wir sind trotzdem nicht undankbar und müssen mit den Abstrichen im Alter leben“, sagen beide.