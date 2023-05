Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Arbeiten am Hallenbad und dem Sportzentrum in den Bruchwiesen in Waldfischbach-Burgalben laufen. Unter anderem wird der Brandschutz den geltenden Anforderungen angepasst. Eine langwierige und teure Sache.

Den Brandschutz am Sportzentrum rein auf baulichem Weise umzusetzen, wäre sehr aufwendig. Dazu müsste zum Beispiel die gesamte Brandschutzwand über die Dachhaut geführt werden. Das alleine wäre