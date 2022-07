Eine handgreifliche Auseinandersetzung im Bereich der Rodalber Lohnbrücke in den frühen Morgenstunden des 12. Juni vergangenen Jahres hatte am Montag ein Nachspiel vor der Jugendrichterin des Amtsgerichts Pirmasens. Angeklagt waren ein heute 21- und ein 22-Jähriger. Es waren unterschiedliche Tatversionen zu hören.

Die späteren Opfer, ein 34-Jähriger und seine heutige Ehefrau, waren in jener Nacht durch mehrere Gaststätten und Kneipen gezogen. In einer Bar hatten sie sich mit dem 22-Jährigen übers Fußballspielen unterhalten und zusammen Alkohol getrunken. Auf dem Nachhauseweg hätten sie einen Mann auf der Lohnbrücke gesehen, der sich über das Geländer gelehnt habe, und gefragt, ob sie helfen könnten, sagte der 34-Jährige aus. Aber der Mann, den er nun als die Bekanntschaft aus der Bar erkannte, habe ihn angeschrien und geschubst. Er habe den Mann weggeschubst und habe gehen wollen, so der Zeuge weiter. Aber da habe er einen Tritt in den Rücken gespürt und sei gestürzt. Der andere sei weggerannt.

Unterschiedliche Versionen des Streits

Nun sei der 22-Jährige zurückgekommen, habe sich auf die Schultern der Frau gestützt und ihm ins Gesicht geschlagen. Der Mann sei „grundaggressiv“ gewesen. Der 21-jährige Angeklagte sei hinzugekommen und habe mehrmals gerufen, er rufe die Polizei, es aber nicht getan. Sie hätten sich gegenseitig geschubst, die Frau sei dazwischen und hingefallen. Er, der 34-Jährige, habe ein Handy-Video gemacht. Aber der 21-Jährige habe ihm das Handy mehrmals abgenommen und das Video gelöscht. Die beiden Angeklagten hätten sie „eingekesselt“ und auf ihn eingetreten, als er zu Boden gegangen war. Gefühlt seien es beide gewesen. Er habe Schürfwunden, Prellungen und Kopfschmerzen erlitten, sagte der Zeuge.

Der 22-jährige Angeklagte gab an, der Mann habe auf der Lohnbrücke zu ihm gesagt: „Was guckst Du so dumm?“ Und er habe zurückgefragt, was für ein Problem er habe. Der 34-Jährige sei nähergekommen, er habe ihn weggeschubst, der andere sei hingefallen und habe ihm ein Glas hinterhergeworfen.

Gegenseitig „gekloppt“

Nun sei der 21-jährige Bekannte, der auch in jener Bar war, hinzugekommen. Sie hätten die Sache „klären“ wollen. Der 34-Jährige sei auf sie zugekommen und habe den 21-Jährigen am Hals genommen. Sie hätten sich gegenseitig „gekloppt“. Der 34-Jährige habe mit dem Handy gefilmt und ihn beleidigt, was der aber vor Gericht bestritt. Es sei zu einem Gerangel wegen des Handys zwischen ihm und dem Zeugen gekommen. Ob er ihn in den Rücken getreten habe, wisse er nicht mehr.

Das Gericht zeigte ein Handy-Video – es war noch im Papierkorb gespeichert –, in dem der 34-Jährige sehr provozierend und aggressiv gegenüber dem 21-Jährigen auftritt und mehrfach ruft: „Gehst auf Frauen los. Komm her.“

Der 21-Jährige gab an, er habe von weitem eine Schubserei zwischen dem 22- und dem 34-Jährigen auf der Brücke gesehen. Der Mann habe etwas zu seinem Bekannten gesagt und ein Glas nach ihm geworfen. Der 22-Jährige sei weggerannt. Sie hätten die Sache klären wollen. Aber der 34-Jährige habe ihn, den 21-Jährigen, am Hals gepackt, er habe ihn nur an eine Mauer geschubst. Schließlich kam die Polizei.

Das Jugendgericht stellte das Verfahren gegen die beiden Angeklagten – gegen den Willen der beiden Geschädigten – vorläufig ein. Wenn der 21-Jährige 400 Euro und der 22-Jährige 1000 Euro als Schadenersatz und Schmerzensgeld für das geschädigte Paar an den 34-Jährigen gezahlt haben, wird das Verfahren endgültig eingestellt.