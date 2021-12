Reifenberg kauft für die Haltestellen am Mühlweg neue Bushäuschen. Dann wird auf beiden Seiten eins stehen.

Auf der Seite Richtung Maßweiler stand bereits ein Bushäuschen. Es wurde aber entfernt, weil der Gehweg beim barrierefreien Ausbau der Haltestelle angehoben wurde. Auf der gegenüberliegenden Seite gab es bisher keins, dort kommt nun auch eins hin. Beide werden laut Bürgermeister Pirmin Zimmer beleuchtet und bekommen eine Sitzbank.

In der Ortsmitte steht bereits ein Häuschen am Pfarrheim. Auf der anderen Seite kann die Gemeinde kein Bushäuschen aufstellen, weil ihr die Fläche nicht gehört. Die Bushäuschen kosten 8500 Euro und sollen in Eigenleistung aufgestellt werden. Dem Kauf stimmte der Rat am Donnerstag einstimmig zu, nun muss die Gemeinde noch einen Förderantrag stellen.