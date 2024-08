Die Feuerwehr hat ihre Arbeit nach dem Großbrand in Höhfröschen erledigt, die Akkus geborgen und gesichert. Rund um die Lagerhalle stellen sich weiter Fragen.

Die Hauptarbeit der Einsatzkräfte in Höhfröschen ist getan. In der Nacht auf Donnerstag hatte das Technische Hilfswerk mit dem Abriss von Teilen der ausgebrannten Halle in der Lessingstraße