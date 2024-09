Noch in dieser Woche soll mit dem Abtransport der in der Lessingstraße in Höhfröschen in Hallen gelagerten Batterien und Akkus begonnen werden. Dort hatte ein Brand am 20. August eine Halle zerstört.

Wie die Kreisverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, lagern rund 430 Paletten mit Batterien in den Hallen. Es wird nach Angaben der Behörde rund fünf