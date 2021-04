Gute Nachrichten für Wasserratten: Am kommenden Freitag öffnet das Hallenbad im Dahner Badeparadies wieder. Coronabedingte Abstands- und Hygieneregeln gibt es weiterhin. Doch zugleich auch manche Lockerung.

Am Freitag ist es so weit: Das Hallenbad des Felsland Badeparadieses öffnet wieder. Ab dann ist es täglich von 12.30 bis 20 Uhr geöffnet, der letzte Einlass erfolgt um 18.30 Uhr. Am Dienstag stellten Verbandsbürgermeister Michael Zwick, Hans-Walter Heinrich (zweiter VG-Beigeordneter), Klaus Hüther, Leiter der Verbandsgemeindewerke, und Bad-Betriebsleiter Peter Berger das mit dem Gesundheitsamt eng abgestimmte Hygienekonzept für das Hallenbad vor. Die Sauna hat bereits seit Juni offen; sie öffnet um 12 Uhr. Dort finden neuerdings wieder Aufgüsse statt, jedoch ohne Verwirbelungen.

Das Hygienekonzept

„Durch die Lockerungen in der aktuellen und elften Corona-Bekämpfungsordnung des Landes sowie dem dazugehörigen Hygienekonzept für Hallenbäder ist eine Öffnung des Bades, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, nun möglich“, erläuterte Michael Zwick. Durch die unterschiedlichen und starken Lüftungsanlagen in allen Bereichen des Bades (auch Umkleiden, Duschen, Toiletten) sei die Frischluftzufuhr sowie der Austausch der Luft in mehr als ausreichender Form gesichert, erklärte Werksleiter Klaus Hüther. Am Dienstag erteilte das Gesundheitsamt ebenfalls die Genehmigung zum Nutzen der ortsfesten Fönanlagen im Umkleidebereich, da die Lüftung stark genug sei, um dabei eventuell umherwirbelnde Aerosole schnell abzusaugen. Im Bad selbst ist laut Michael Zwick die Gefahr durch Aerosole recht gering aufgrund der Lüftung, der Luftfeuchtigkeit und des Chloranteils in der Luft.

Mehr Besucher zugelassen

Entscheidend für die Öffnung war vor allem die Reduzierung der pro Person vorgegebenen Fläche in der aktuellen Verordnung des Landes. „Die maximale Personenzahl für die jeweiligen Wasserbecken wurde anhand der im Hygienekonzept für Hallenbäder geforderten fünf Quadratmeter pro Person festgelegt“, informierte Betriebsleiter Peter Berger – zuvor waren es zehn Quadratmeter. Damit können nun deutlich mehr Besucher eingelassen werden als ursprünglich befürchtet.

Aktuell wurden maximal 120 Badegäste festgelegt. Bei Bedarf und bei korrektem Umsetzen der Hygieneregelungen könne die maximale Besucherzahl aber auf 150 Personen erhöht werden, ergänzte Zwick. Er appelliert daher an die Besucher, die Regelungen eigenverantwortlich anzuwenden. „Denn gerade in einem Schwimmbad können nicht überall die Regeln kontrolliert werden.“

Keine Voranmeldung erforderlich

Eine Voranmeldung zum Bad- oder Saunabesuch ist nicht erforderlich, jedoch werden die Kontaktdaten vor Ort erfasst. Badegäste können sich vor dem Besuch anhand einer „Besucher-Ampel“ im Internet über die Belegung des Bades informieren. Dabei ist zu beachten, dass sich die Besucherzahlen aufgrund von Zweistunden-Karten schnell ändern können.

Kindern und Jugendlichen ist nun bereits ab zwölf Jahren der Eintritt ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten gestattet. Während des Freibad-Betriebes war dies erst ab 16 Jahren erlaubt worden mit dem Hinweis auf datenschutzrechtliche Bestimmungen – und heftig kritisiert worden. Sie hätten dies erneut prüfen lassen, erläuterte Werkeleiter Klaus Hüther gegenüber der RHEINPFALZ auf Nachfrage. Im Frühsommer sei dies noch umstritten gewesen; inzwischen gehe man davon aus, dass die Kontaktdaten in diesem Fall auch von Jüngeren erfasst werden dürften.

Mundschutz und Abstand

Beim Betreten des Gebäudes bis zum Spind und beim Verlassen der Einrichtung vom Spind bis zum Ausgang des Gebäudes ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, also auch beim Umkleiden. Im Bad selbst ist kein Mund-Nasen-Schutz Pflicht.

Das Schwimmen und die sonstige Nutzung des Bades sollen mit dem nötigen Abstand von 1,5 Metern erfolgen. Bei der Wassergymnastik, die von Montag bis Freitag um 13 Uhr stattfindet, gilt ein Mindestabstand von zwei Metern.

Alle Becken, auch das Massagebecken und das angeschlossene Außenbecken, sowie alle Attraktionen wie beispielsweise Rutschbahn oder Wasserpilz sind nutzbar. Für jedes Wasserbecken gibt es eine Personenbegrenzung, die an den Becken angeschrieben steht und auch vom Personal kontrolliert wird. Das Hauptbecken kann von 62 Personen gleichzeitig genutzt werden, das Planschbecken nur von sieben Kindern.

Das Bistro bleibt vorerst geschlossen. Stattdessen stehen „Verpflegungsautomaten“ zur Verfügung.

Die coronabedingte Schließzeit seit März wurde laut Peter Berger für Wartungsarbeiten genutzt, so dass die sonst üblichen Schließzeiten im Winter entfallen können. Dabei wurden auch Wasserfilter-Anlagen erneuert und verbessert. „Im Gegensatz zum Freibad verfügen die Wasserbecken im Hallenbad über deutlich größere Wasserflächen, was die Umsetzung der Hygieneregelungen erleichtert“, betonte Zwick.