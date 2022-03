Weitgehend abgebrannt ist am Montag eine Lagerhalle in Busenberg. Nach Angaben der Polizei wurde das Feuer gegen 8.30 Uhr gemeldet. In der Halle waren Fahrzeuge untergestellt sowie kleinere Boote. Ein Mann verletzte sich leicht, als er ein Boot noch hinauszog. Wie hoch der Schaden infolge des Brandes ist, stand am Montag noch nicht fest. Auch zur Brandursache gab es noch keine Informationen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.