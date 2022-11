„Viva Colonia“, gesungen von einem Bayer, angekündigt von einer Saarländerin, präsentiert vom Carnevalverein Donsieders (CVD) – jedoch nicht in Donsieders sondern auf dem Hitscherhof. Den etwas anderen, schrägen Faschingsauftakt erlebten die Besucher am Freitag in der Scheune auf dem Hitscherhof.

Die bisherige Tollität, Aileen I, seit drei Jahren im Amt, und Kinderprinz Joshua I treten ihr viertes Jahr Regentschaft an, sehr zur Freude des ersten Vorsitzenden Jürgen Ketzler. Dass der CVD erstmals umziehen musste von der Schillerhalle im heimischen Donsieders auf den Hitscherhof ist dem Umstand geschuldet, dass die Halle derzeit gesperrt ist. Die Narren und mit ihnen der Bürgermeister von Donsieders und bekennende Faschingsfan, Peter Spitzer, trugen es mit Humor. Spitzer überreichte eine gut gefüllte Kasse an die Tollität mit elf Cent Inhalt. „Pass gut drauf auf und schlag nicht über die Stränge“, warb er augenzwinkernd für Sparsamkeit.

Zwar mussten die Gäste mit etwas kühlen Temperaturen klarkommen, umso aufgeheizter war die Stimmung mit Bewegung, Klatschen und Tanzen. Viel Spontanität und flexible Ankündigungen verlangten Moderatorin Diana Chandonie von den Rosselanos in Völklingen einiges ab. Die saarländische Frohnatur stand schon öfter auf der CVD-Bühne und durfte visumfrei die Grenze passieren. Für einen weiteren Hauch Internationalität sorgte Alleinunterhalter Angelo, der alle Register von Stimmungsmusik zog, zeitweise unterstützt von Noah Redling am Schlagzeug. Vor allem Hits wie „Sierra Madre“ von den Zillertalern oder „Rock me“ von Voxxclub brachten viel Stimmung in die Scheune.

Freude über Bühnenrückkehr

Büttenass Tobias Paltz alias Bauer Sepp fühlte sich in der Scheune sehr wohl und sorgte für einen Kalauer nach dem nächsten. Das Küssen mit seiner Liebsten beschrieb er so: „Die war in jeder Zahnlück drin.“ Einen zweiten Auftritt hatte Paltz gemeinsam mit Dorian Memmer und Jürgen Ketzler. Das Trio stellte den Spezial-Staubsauger Kurby vor, der sogar Autos zerkleinert. Den Beweis trat Paltz an, als er mit einem Miniaturauto einfuhr. Den Schlusspunkt machte Oliver Betzer als „Opa Härtschder“. Die 1:2-Niederlage der Fußball-Nationalmannschaft gegen Japan kommentierte er so: „Das Land der aufgehenden Sonne schlägt das Land der ausgehenden Lichter.“ Die verordneten Energiesparmaßnahmen fasst er zusammen: „Es gibt nur noch hellblaue und dunkelblaue Wasserhähne: kalt und saukalt.“

Den CVD-Garden merkte man die Freude an, nach Jahren coronabedingter Abstinenz endlich wieder die Bühne zu betreten und zu tanzen. „Nicht einmal Corona konnte unseren Gruppen etwas anhaben“, stellten die Trainerinnen fest. Getanzt haben die Minis und die Funkengarde in tollen Kostümen und kreativen Aufführungen.