Das Radfahren soll im Landkreis Südwestpfalz attraktiver werden. Um zu erfahren, wo die Stärken und Schwächen des vorhandenen Radwegenetzes liegen und wo neue Wege gewünscht werden, hat der Kreis eine Umfrage gestartet. Bislang haben rund 300 Südwestpfälzer daran teilgenommen.

„Je mehr Leute bei der Umfrage mitmachen, desto konkreter wird das Bild am Schluss“, sagte Holger Keller aus dem Fachbereich Kreisentwicklung der Kreisverwaltung am Montag im Kreistag. Seit dem 26. November ist die Umfrage freigeschaltet, seither habe 280 Teilnehmer die dort gestellten Fragen beantwortet. Die Umfrage bietet die Möglichkeit, auf Online-Karten bestehende Strecken zu bewerten, Gefahrenstellen einzutragen oder zusätzliche Radrouten einzufügen, die als wünschenswert erachtet werden. Die Befragung läuft noch bis Sonntag, 8. Januar. In den Verbandsgemeindeverwaltungen gibt es die Umfrage auch in ausgedruckter Form mit Fragebögen und Karten zum Ausfüllen.

Leichter auffindbar

Nach der Auswertung der Umfrage wird ein Konzept erstellt, das im Sommer 2023 bei Bürgerkonferenzen vorgestellt werden soll. Das 150.000 Euro teure Konzept wird zu zwei Dritteln gefördert. Es soll bis zum Herbst 2023 vorliegen. Danach geht es in die Umsetzungsphase.

Auf die kritische Anmerkung von Christof Müller (FWG), dass die Umfrage als Unterseite der Homepage des Kreisentwicklungskonzeptes nur schwer zu finden sei, reagierte die Kreisverwaltung bereits: Ein direkter Verweis ist jetzt auf der Eingangsseite des Landkreises zu finden.

