Der Wandermarathon Pfälzerwald am letzten Sonntag im Oktober fällt coronabedingt aus, denn die Abstandsregeln könnten bei Start, Abschluss und Bustransfer nicht eingehalten werden, so Michael Leschnig, Leiter des Hauses der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz. Stattdessen gibt es am 20. September einen Halbmarathon unter dem Titel „Auf Luchsspur“. Das Konzept kann laut Leschnig so abgeändert werden, dass es den Corona-Auflagen nicht zuwider läuft. Die Veranstaltung ist Teil der Deutschen Waldtage (18. bis 20. September). Es gibt 120 Starterplätze, ab sofort kann man sich online anmelden. Die Teilnahmegebühr von 15 Euro kann vor Ort gezahlt werden.