Wird die Hahnfels-Tour bei Erfweiler Deutschlands schönster Wanderweg 2023? Die Chancen, dass dieser Premiumwanderweg im Dahner Felsenland diesen Titel des „Wandermagazins“ erhält, stehen nicht schlecht. Denn die Tour ist ins Finale der 15 nominierten Tagestouren bei der Wahl „Deutschlands schönster Wanderweg 2023“ aufgenommen worden.

In der Pfalz wurde nur noch ein weiterer Weg nominiert: der Treidlerweg bei Hördt ( VG Rülzheim). Über die Nominierten lässt die Fachpublikation „Wandermagazin“ wie jedes Jahr die Öffentlichkeit online abstimmen. Insgesamt hatten etwa 100 Tagestouren um die Nominierung gekämpft. Unter die letzten 15 haben es auch Wege aus dem Schwarzwald, der Schwäbischen Alb, den Bayrischen Voralpen, dem Westerwald, dem Thüringer Wald, dem Teutoburger Wald oder dem Harz geschafft.

Verbandsbürgermeister Michael Zwick und Jacques Noll, Leiter der Tourist-Information, freuen sich sehr über die Nominierung und wollen nun kräftig die Werbetrommel rühren für „ihren“ Wanderweg. Die Abstimmung beginnt am 13. Januar 2023, am ersten CMT-Messe-Wochenende in Stuttgart, wo das Dahner Felsenland vertreten ist. Wählen kann die Öffentlichkeit ab dann im Internet bis 30. Juni, 24 Uhr.