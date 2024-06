Das Unternehmen Hager-Tehalit ist seit Jahrzehnten Spezialist in Sachen Kabelführungskanäle. Doch die sind nicht alles, was die Firma am Standort Heltersberg herstellt.

„Die meisten Menschen verbinden mit Hager-Tehalit wahrscheinlich Kabelkanäle“, sagt Nicolas Spino. Der 43-Jährige ist seit Anfang 2023 Werksleiter am Standort. Doch Kabelkanäle

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen. asu fuosKtfnst enise eib twmeie ncith alls,e asw das ehernUmtnne ni rtblseeergH .lteleehsr entrU edanerm stheenten reih mMnu;enal&ed,eilus knla;euartlufnleU&,mr eeeserfuft a;abkm&luenelKal sua aMlle,t arungec&hcleEmnasrm-Toplu;l eosiw eleTi mf&ul;ur &udmas;llLueena ovn Eo-tusA.